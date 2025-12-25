Ragi Paratha Recipe: बिना टूटे ऐसे बनाएं रागी का पराठा, नोट करें आसान रेसिपी

Ragi Ka Paratha Kaise Banta Hai: रागी जिसे नाचनी के नाम से जाना भी जाना जाता है. यह एक पौष्टिक अनाज है, जिसमें कैल्शियम, आयरन, फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है. नियमित रूप से इसका सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने, वजन को कंट्रोल में रखने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. कई लोगों की यह शिकायत होती है कि रागी का पराठा बनाते समय वह टूट जाता है या ठीक से बेल नहीं पाता. इसलिए आज हम इस आर्टिकल में आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप बिना टूटे रागी का पराठा बना लेंगे.

रागी का पराठा कैसे बनाएं?

सामग्री

रागी का आटा

तेल या घी

उबला हुआ आलू

प्याज

हरी मिर्च

दही

हरा धनिया

नमक

अजवाइन

गुनगुना पानी

इसे भी पढ़ें: Makhana Chaat: स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन! नोट करें आसान रेसिपी

बनाने की विधि?

बिना टूटे रागी का पराठा के लिए सबसे पहले बड़ा बर्तन में रागी का आटा और मैश किया हुआ उबला आलू डालें, बता दें आलू पराठे को बांधने में मदद करता है. अब इसमें नमक, अजवाइन, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया और दही डाल दें. अब इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें, लेकिन ध्यान रखें आटा ज्यादा सख्त हो, न ज्यादा ढीला. जब आटा अच्छी तरह गूंथ जाए उसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें, ऐसा करने से आटा सेट हो जाएगा. अब हाथों में थोड़ा तेल लगाकर आटे की लोई बनाएं लोई को दो प्लास्टिक शीट या सूखे चकले पर हाथ से धीरे-धीरे दबाकर फैलाएं, ध्यान रखें बेलन का इस्तेमाल हल्के हाथ से करें. फिर गर्म तवे पर पराठा डालकर मीडियम आंच पर सेंक लें जब एक तरह से पराठा पक जाए तो इसे पलटकर दूसरी तरह से सेंकें. बस आपका गरमागरम रागी का पराठा तैयार है, इसे आप चटनी, सब्जी या अचार किसी के साथ भी खा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)