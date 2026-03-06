रात में मुंह में लौंग रखकर सोएं, सुबह दिखेंगे ये हैरान करने वाले फायदे

Raat Mein Munh Mein Laung Rakhkar Sone Ke Fayde: भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाली लौंग (Clove) सिर्फ मसाला ही नहीं, बल्कि औषधीय गुणों (Medicinal Properties) से भरपूर चीज भी है. आयुर्वेद (Ayurveda) में लौंग को कई समस्याओं के लिए फायदेमंद माना गया है. खासकर अगर रात को सोते समय मुंह में एक लौंग रख ली जाए तो यह शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकती है. इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल (Anti-bacterial) और एंटीऑक्सीडेंट (Antioxidant) गुण मुंह (Mouth) और शरीर (Body) दोनों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

रात में मुंह पर लौंग रखकर सोने से मिलते है ये फायदे- (Benefits Of Sleeping With Cloves In Mouth At Night)

मुंह की बदबू से राहत

बहुत से लोगों को सुबह उठने पर मुंह से बदबू आने की समस्या होती है. इसका एक कारण मुंह में बैक्टीरिया का बढ़ना होता है. लौंग में मौजूद प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण इन बैक्टीरिया को कम करने में मदद करते हैं. अगर आप रात में सोते समय मुंह में एक लौंग रखकर सोते हैं तो यह बैक्टीरिया को कम करने में मदद कर सकती है और सुबह मुंह फ्रेश महसूस होता है.

दांत दर्द में भी मिल सकती है राहत

लौंग का तेल दांत दर्द में राहत देने के लिए काफी समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है. इसमें यूजेनॉल नामक तत्व होता है जो हल्का नेचुरल पेनकिलर माना जाता है. अगर दांत में हल्का दर्द या सेंसिटिविटी हो तो मुंह में लौंग रखने से कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि ज्यादा दर्द होने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

यह भी देखें: Chicken Nuggets Recipe For Kids: बच्चों के लिए बनाएं हेल्दी 'चिकन नगेट्स' , प्रोटीन से भरपूर फिंगर फूड जो बढ़ाएगा ताकत और वजन

पाचन को भी मिल सकता है फायदा

लौंग पाचन तंत्र के लिए भी अच्छी मानी जाती है. यह गैस, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकती है. रात में लौंग रखने से इसकी हल्की मात्रा शरीर में पहुंचती है, जिससे पाचन तंत्र को भी फायदा मिल सकता है.

गले की समस्या को दूर करने में भी है सहायक

अगर किसी को गले में खराश या हल्की जलन रहती है तो लौंग मदद कर सकती है. इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो गले को आराम देने में सहायक माने जाते हैं. रात में इसे मुंह में रखने से गले को हल्की राहत मिल सकती है.

ध्यान रखने वाली बातें-

हालांकि लौंग फायदेमंद है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. रोजाना सिर्फ एक लौंग ही काफी होती है. जिन लोगों को एलर्जी या कोई गंभीर समस्या हो उन्हें डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका उपयोग करना चाहिए.

कुल मिलाकर, एक छोटी सी लौंग कई स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits) दे सकती है. अगर सही मात्रा में और सही तरीके से इसका उपयोग किया जाए तो यह मुंह की सफाई, दांतों और पाचन के लिए एक सरल घरेलू उपाय बन सकती है.

Watch Video: घर पर झटपट कैसे बनाएं सूखे मटर मशरूम

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)