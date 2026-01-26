एसिडिटी, पेट के कीड़े और पेट फूलने की समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर ने बताया सस्ता किचन में मौजूद उपाय

Clove For Constipation: लौंग को लवंग कहते हैं. कई लैंग्वेज में इसके अलग-अलग नाम से भी हम जानते हैं. इसे लौंग, लवंग इंग्लिश में इसे क्लोव के नाम से हम जानते हैं. लौंग एक अत्यंत लाभकारी मसाला है जिसका उपयोग खाना पकाने और पारंपरिक चिकित्सा दोनों में किया जाता है. इसमें यूजेनॉल जैसे शक्तिशाली यौगिक पाए जाते हैं, जिनमें मजबूत जीवाणुरोधी, सूजनरोधी और दर्द निवारक गुण होते हैं.

लौंग विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे विटामिन और खनिजों से भी भरपूर है. Dr.Lokendra Gaud बताते हैं कि लौंग ये पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, हड्डियों को स्वस्थ रखने और चयापचय में सुधार करने में सहायक होते हैं. लौंग पाचन क्रिया में सुधार करती है, दांत दर्द से राहत देती है, सांसों को ताज़ा करती है और संक्रमण से लड़ने में मदद करती है. तो चलिए जानते हैं लौंग कैसे पेट के लिए फायदेमंद है.

क्या लौंग पेट के लिए फायदेमंद- (Is clove beneficial for the stomach)

Dr.Lokendra Gaud बताते हैं कि लौंग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इशूज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है. आप यह समझिए आपका पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है. आपने एक दो रोटी खाई हुई है या कुछ भी हल्का-फुल्का खाया हुआ है और आपका पेट बाहर निकल गया. आपका पेट बहुत ज्यादा फूल रहा है. अफराद चल रहा है. बहुत ज्यादा खट्टी डकारें आ रही हैं. बहुत ज्यादा गैस बन रहा है. बहुत ज्यादा पेट फूल रहा है. ऐसी कंडीशन में अगर आप लौंग का सही तरीके से उपयोग करें तो आप कई सारी प्रॉब्लम को स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जैसे जलन होना, एसिडिटी होना, गैस बहुत ज्यादा बनना, कब्ज रहना, पेट में कीड़े होना. कई लोग ऐसे होंगे जिनको पेट में कीड़े हैं लेकिन, उनको समझ में ही नहीं आता. उनको पता ही नहीं है कि उनके पेट में कीड़े हैं. उनको बहुत ज्यादा जब दिक्कतें बढ़ जाती हैं, समस्याएं बढ़ जाती हैं तब जाके डॉक्टर को दिखाते हैं तब पता लगता है कि हमें पेट में कोई प्रॉब्लम है, कोई इंफेक्शन है. ये जो समस्या है, इसे लौंग बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है.

कैसे करें लौंग का सेवन- (How To Consume Clove)

आप लौंग के पानी का सेवन कर सकते हैं. या चबाकर खा सकते हैं.

