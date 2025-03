शिल्पा शेट्टी ने चेन्नई में खाया अपना फेवरेट गाना और साथ में किया जबरदस्त डांस, देखें वायरल वीडियो

शिल्पा शेट्टी खाने की शौकीन है और ये बात उनके सोशल मीडिया को देखकर साफ पता लगती है. घर पर संडे बिंज के मजे लेने हो या फैमिली के साथ लंच, डिनर पार्टी या फिर वेकेशन पर जाकर वहां के लोकल फूड्स के मजे लेने शिल्पा कभी भी इन चीजों से पीछे नहीं हटती हैं. जो उन्हें एक पक्का भुख्खड़ बनाता है. वो खाने के लिए अपने प्यार को दिखाने से कभी भी पीछे नहीं हटती हैं. एक्ट्रेस अक्सर सोशल मीडिया पर फूड एडवेंचर को शेयर करती रहती हैं. इस बात में कोई शक नही हैं कि वो खाने की जो भी चीजें और टाइप शेयर करती है उनकी फूडी किस्से लोगों को पसंद भी खूब आते हैं. हाल ही में, शिल्पा चेन्नई गईं, जहाँ उन्होंने अपने सभी पसंदीदा साउथ इंडियन डिश जैसे डोसा, सांभर, इडली और चटनी का लुत्फ उठाया. अपने खाने का लुत्फ उठाने से पहले, बॉलीवुड की इस डीवा ने लेटेस्ट वायरल हिट, 'डोसा इडली सांबर चटनी चटनी' पर थिरकने का मौका भी नहीं छोड़ा. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई एक पोस्ट में, शिल्पा कैमरे को डोसा की प्लेट और चटनी के कटोरे दिखाते हुए गाने पर लिप-सिंक और डांस करती नज़र आईं. आपको बता दें कि, 'डोसा इडली सांबर चटनी चटनी' एक तेलुगु गाना है जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. शिल्पा की पोस्ट पर साइड नोट में लिखा है, "जब चेन्नई में हों #chennaidiaries."

यहां देखें पोस्ट:

बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब शिल्पा ने अपनी फूड डायरी को अपने फैंस के साथ शेयर किया है. बता दें कि खाना खाने के साथ ही उनको खाना पकाना भी बहुत पसंद है. वो अक्सर अपने यूट्यूब चैनल पर हेल्दी रेसिपीज भी शेयर करती हैं. इसके साथ ही उनके वेकेशन वाले फूड डायरी आपको ड्रूल करने के लिए बेताब हो जाएंगे. बता दें कि कुछ दिन पहले शिल्पा शेट्टी लंदन में अपना वेकेशन मना रही थीं. खाने के लिए अपने प्यार और नई-नई डिश को आजमाने के लिए फेमस एक्ट्रेस ने अपने फैंस को इंस्टाग्राम पर एक लाजवाब मोंटाज दिखाया है, जिसमें उन्होंने अपने खाने के एडवेंचर को दिखाया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "eating my way through this holiday." इस वीडियो में शिल्पा कई तरह के डेसर्ट और स्नैक्स का लुत्फ उठाती नजर आ रही हैं. हम इसमें आइसक्रीम, पिज्जा, चीज़केक, तिरामिसू, चॉकलेट लावा केक और कुकीज देख सकते हैं. पूरी स्टोरी जानने के लिए यहां क्लिक करें.

