Shilpa Shetty ने किया फिटनेस चैलेंज, क्या आप भी शिल्पा की तरह कर सकते हैं यह एक मूव

Shilpa Shetty Fitness Challenge: एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अक्सर ही योगा या एक्सरसाइज करते हए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करती रहती हैं. अपने ऐसे ही एक वीडियो में शिल्पा ने एक फिटनेस चैलेंज करके दिखाया है. आप भी कर सकते हैं ट्राई.

Shilpa Shetty ने किया फिटनेस चैलेंज, क्या आप भी शिल्पा की तरह कर सकते हैं यह एक मूव
Shilpa Shetty Fitness: शिल्पा शेट्टी इस तरह खुद को रखती हैं फिट.

Celebrity Fitness: शिल्पा शेट्टी को उनकी अदाकारी ही नहीं बल्कि उनकी फिटनेस के लिए भी जाना जाता है. इतना ही नहीं शिल्पा (Shilpa Shetty) इतनी फिट नजर आती हैं कि उन्हें देखकर उनकी उम्र का पता नहीं चलता है. फैंस भी शिल्पा को फॉलो करके इंस्पिरेशन लेते हैं और शिल्पा भी फैंस को कभी निराश नहीं करती हैं. अपनी ऐसी ही एक हालिया वीडियो में शिल्पा ने मोबिलिटी टेस्ट करके अपनी फिटनस को चैलेंज (Fitness Challenge) किया है. आप भी शिल्पा की तरह अपनी फिटनेस टेस्ट कर सकते हैं. इस मोबिलिटी टेस्ट से पता चलेगा कि आपकी हिप्स स्ट्रोंग हैं या नहीं और साथ ही यह भी कि आपके पैर कितने मजबूत हैं. अगर आपको लगता है कि आपके जोड़े मजबूत हैं तो आपको यह चैलेंज जरूर करना चाहिए. 

शिल्पा शेट्टी ने की अपनी फिटनेस टेस्ट

शिल्पा शेट्टी ने अपनी वीडियो में फिटनेस चैलेंज करके दिखाया है और फैंस को भी यह चैलेंज ट्राई करने के लिए कहा है. इस चैलेंज के लिए करना बस इतना है कि दोनों पैरों को चौड़ाई में फैलाना है और फिर नीचे झुकना है. जिस तरह मलासन किया जाता है आपको बिल्कुल वही पोज बनाना है, लेकिन चैलेंज यह है कि आपको कोशिश करके अपनी हिप्स को जमीन से लगाना है यानी अपने नितंब से जमीन छूनी है और इसके बाद जमीन पर बिना हाथ लगाए खड़े होने की कोशिश करनी है.

  • शिल्पा ने कैप्शन में जिक्र किया कि इस मोबिलिटी मूव (Mobility Move) को करने पर शरीर को एक नहीं बल्कि कई फायदे मिलते हैं. इससे थोरासिस, लंबर और लोअर बॉडी की मोबिलिटी बढ़ती है.
  • इससे टाइट हिप्स खुलती हैं, एंकल्स, ग्रोइन और अडक्टर्स खुलते हैं.
  • इस एक्सरसाइज से पोश्चर बेहतर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और कंट्रोल बढ़ता है सो अलग.
  • जोड़ों की सेहत का अंदाजा लगाने के लिए भी यह एक्सरसाइज अच्छी है. यह एक्सरसाइज कर पाने का मतलब है कि आपके जोड़े एकदम दुरुस्त हैं.

शिल्पा ने तो यह चैलेंज कर लिया, क्या आप यह चैलेंज कर पाएं?

