सुनील शेट्टी-शिल्पा शेट्टी धड़कन के दिल ने ये कहा... गाने को किया रिक्रिएट 25 साल बाद कैमेस्ट्री जीत लेगी दिल

नब्बे का दौर बॉलीवुड के लिए बहुत ही खास कहा जाता है. ये वो दौर था जब एक से बढ़कर एक फिल्में आई और लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ गई. ऐसी ही एक फिल्म आज भी पसंद की जाती है जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी ने साथ काम किया था. इस फिल्म का नाम था धड़कन और फिल्म की कहानी और गाने काफी पसंद किए गए थे. सालों बाद इस फिल्म का एक गाना रियलिटी शो में जब रिक्रिएट किया गया तो मंच पर बैठे लोग ताकते रह गए.

जब स्टेज पर साथ आए सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खास वीडियो पसंद किया जा रहा है जिसमें शिल्पा और सुनील शेट्टी धड़कन फिल्म के गाने दिल ने ये कहा है तुमसे...पर डांस करते दिख रहे हैं. एक रियलिटी शो में जहां शिल्पा शो की जज बनी थी, वहीं सुनील शेट्टी मेहमान बनकर आए तो लोगों को धड़कन फिल्म की याद आ गई. ऑडियंस की डिमांड पर शिल्पा और सुनील ने स्टेज पर इस गाने को रिक्रिएट किया तो लोगों को ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो या कि कुछ बदला है या नहीं.

यूजर बोले- सेम फीलिंग सेम एक्सप्रेशन



शिल्पा और सुनील शेट्टी जब स्टेज पर एक साथ आए और इस गाने को रिक्रिएट किया तो ऐसा लग रहा था मानों फिल्म चल रही है. फिल्म के सालों बाद इनके चेहरे पर वहीं मासूमियत,वही एक्सप्रेशन थे कि लोग भूल गए कि वो स्टेज पर हैं. वहीं शिद्दत और वही एक्टिंग देखकर साबित हो गया कि इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री वाकई गजब की थी और इनकी दोस्ती आज भी उतनी ही प्यारी है. इस वीडियो पर लोग प्यार भरे कमेंट्स दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है - सालों बीत गए पर कुछ नहीं बदला. एक यूजर ने लिखा है - सेम फीलिंग, सेम एक्सप्रेशन, बस लोकेशन अलग है.एक यूजर ने लिखा है - अगर कहीं से अक्षय कुमार यहां आ जाए तो.एक यूजर ने लिखा है - शिल्पा के एक्सप्रेशन गजब के हैं.