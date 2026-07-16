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रात में राजमा-छोले भिगोना भूल गए? इस ट्रिक से 15-20 मिनट में हो जाएगा काम

राजमा या छोले भिगोना भूल गए हैं? जानिए बर्फ और प्रेशर कुकर की आसान ट्रिक, जो दानों को कम समय में नरम करने में मददगार साबित हो सकती है.

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रात में राजमा-छोले भिगोना भूल गए? इस ट्रिक से 15-20 मिनट में हो जाएगा काम
20 मिनट में नरम होंगे छोले!
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राजमा चावल हो या छोले चावल, जब भी इनमें से किसी चीज़ का नाम आए तो सबके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन अगर इन्हें बनाना है, तो एक रात पहले इन्हें भिगोकर रखना बेहद जरूरी हो जाता है. कई बार ऐसा भी होता है कि लोग इन्हें भिगोना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने अगले दिन का मेन्यू बदलना पड़ता है. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हां, तो यह स्टोरी आपके लिए ही है.

यहां हम आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाले हैं, जिसकी मदद से आप बिना पूरी रात लगाए आसानी से राजमा-छोले भिगो लेंगे.

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क्या है वो जादुई ट्रिक?

अगर आपने एक रात पहले छोले या राजमा नहीं भिगोए हैं, तो आपको एक प्रेशर कुकर और बर्फ की जरूरत होगी.

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अब क्या करना होगा?

जितने राजमा या छोले बनाने हैं, उन्हें अच्छी तरह से धो लें.  अब कुकर में दाने, लगभग एक ट्रे बर्फ के टुकड़े, आधा लीटर पानी और स्वादानुसार नमक डाल दें. 

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प्रेशर कुकर करें बंद

सभी चीजों को प्रेशर कुकर में डालने के बाद 20 से 25 मिनट तक पकाएं. जब कुकर का प्रेशर पूरी तरह निकल जाए, तो ढक्कन खोलकर देखें. दाने काफी नरम हो चुके होंगे. 

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आखिर यह ट्रिक काम कैसे करती है?

राजमा और छोले की बाहरी परत काफी सख्त होती है. जब बर्फ जैसे बेहद ठंडे तत्व और गर्मी एक साथ प्रभाव डालते हैं, तो दानों पर तापमान में तेजी से बदलाव होता है. माना जाता है कि इस प्रक्रिया से उनकी बाहरी परत थोड़ी ढीली पड़ सकती है, जिससे पानी अंदर तक पहुंचने में मदद मिलती है.

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