पेट में जमा गंदगी झट से होगी दूर, बस सुबह उठते ही इन 5 ड्रिंक्स का करें सेवन

How to detoxify your stomach: शरीर को सेहतमंद रखने में हमारा पेट अहम भूमिका निभाता है. अगर आप भी त्योहारी सीजन में खूब मजे ले-लेकर पकवान खाएं हैं तो अब समय है उसे डिटॉक्स करने का. क्योंकि अगर हमारा पेट हेल्दी है तो हम भी हेल्दी हैं. अगर आप भी अपने पेट और शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकलना चाहते हैं तो इन ड्रिंक का करें सेवन. आपको बता दें कि ये सिर्फ पेट को साफ रखने ही नहीं बल्कि पेट की चर्बी को कम करने में भी मददगार हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं उन ड्रिंक्स के बारे में.

पेट को साफ कैसे करें- (Pet Ko Saaf Kaise Rakhe)

1. नींबू पानी-

पेट को साफ करने के लिए आप सुबह खाली पेट नींबू को गुनगुने पानी में मिलाकर पी सकते हैं.

कैसे बनाएं-

एक गिलास गुनगुना पानी लें इसमें आधा नींबू का रस छानकर डालें और मिक्स करके पी लें.

Photo Credit: Canva

2. एलोवेरा जूस-

एलोवेरा जूस को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इस जूस के सेवन से पेट को साफ कर सकते हैं.

कैसे बनाएं-

एलोवेरा जूस का एक ढक्कन एक गिलास में डालें इसमें गुनगुना पानी डालें और मिक्स करके खाली पेट पी लें.

3. पानी-

पेट को साफ रखने ही नहीं शरीर को भी हेल्दी रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन जरूरी है. खाली पेट गरम पानी रोजाना जरूर पीएं.

4. खीरे का पानी-

पेट को साफ रखने के लिए आप रोजाना खीरे के पानी का सेवन कर सकते हैं.

कैसे बनाएं-

इसे बनाने के लिए रात में एक कांच की बोतल में एक गिलास पानी लें उसमें आधा खीरा काट कर डाल दें और सुबह खाली पेट इस पानी को छानकर पी लें.

5. फ्रूट जूस-

शरीर को सेहतमंद रखने के साथ पेट को साफ रखने में भी मददगार है फ्रूट जूस का सेवन.

कैसे बनाएं-

घर पर फ्रूट जूस बनाने के लिए ताजे फल लें उन्हें धो लें और काट कर जूसर में डालें और जूस बनाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)