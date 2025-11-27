एसिड रिफ्लक्स से जल्दी कैसे छुटकारा पाएं? AIIMS के डॉक्टर ने बताया क्या खाने से तुरंत कम हो जाती है पेट में एसिड बनने की दिक्कत

How to fix acid reflux: सर्दी के मौसम में पेट से जुड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. खासकर लोग पेट में जलन या एसिड रिफ्लक्स की समस्या से ज्यादा परेशान रहते हैं. दरअसल, इस मौसम में पाचन थोड़ा धीमा पड़ जाता है. ऐसे में जरा भी हैवी फूड या तली-भुनी चीजों का सेवन करते ही सीने में जलन, खट्टी डकारें आना या पेट में भारीपन का एहसास होने लगता है. अब, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर AIIMS और Harvard से प्रशिक्षित फेमस डॉक्टर सौरभ सेठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर ने कुछ खास चीजें बताई हैं, जिन्हें खाने या पीने से तुरंत एसिड रिफ्लक्स से छुटकारा मिल सकता है. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे ये चीजें किस तरह असर दिखती हैं.

नंबर 1- सादा पानी पिएं

डॉक्टर बताते हैं, जब भी आपको पेट में जलन हो या खट्टी डकारें आएं, तो सबसे सादा पानी पिएं. पानी पेट के एसिड को पतला कर देता है, जिससे जलन कम होने लगती है. जैसे ही एसिडिटी महसूस हो, 1–2 गिलास पानी धीरे-धीरे पिएं.

अगर पानी से आराम न मिले, तो 2-3 तुलसी के पत्तों को धीरे-धीरे चबाएं. आप चाहें तो तुलसी से हर्बल टी बनाकर भी पी सकते हैं. इसके लिए 1 गिलास पानी में 5-6 तुलसी के पत्ते डालकर अच्छी तरह उबाल लें. तैयार ड्रिंक को हल्का गुनगुना कर पिएं. तुलसी पेट को शांत करती है और गैस-एसिडिटी दोनों में आराम देती है.

सौंफ पाचन सुधारती है और पेट में जमा एसिड को नियंत्रित करती है. डॉक्टर बताते हैं, सौंफ चबाने या इसकी हर्बल टी बनाकर पीने से आपको 30 सेकंड के अंदर ही एसिड रिफ्लक्स से आराम मिल सकता है.

इन सब से अलग अदरक पेट की सूजन और एसिड को कम करता है. इसकी चाय बनाने के लिए एक गिलास पानी में अदरक के 3-4 पतले टुकड़े डालें. 10-15 मिनट तक पानी को उबलने दें, इसके बाद 5 मिनट ढककर रहने दें. तय समय बाद आप छानकर इसे पी सकते हैं.

इन आसान नुस्खों को आजमाकर आप तुरंत एसिड रिफ्लक्स से निजात पा सकते हैं. हालांकि, अगर समस्या बार-बार हो या लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

