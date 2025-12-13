घी को पीनट बटर में मिलाकर चेहरे पर लगाने से क्या होता है? बुढ़ापे की लकीरें होंगी साफ, जानिए फायदे

Ghee With Peanut Butter Benefits: बढ़ती उम्र में भी जवान और खूबसूरत दिखना कई लोगों की चाहत होती है. प्राचीन काल से ही मूंगफली का मक्खन त्वचा की सुंदरता बढ़ाने वाले उत्पाद के रूप में इस्तेमाल होता रहा है. आज भी कई लोग नियमित रूप से अपने चेहरे पर मूंगफली का मक्खन लगाते हैं. कुछ लोग तो साबुन की जगह इसका इस्तेमाल करते हैं. वे आमतौर पर मूंगफली के मक्खन को घी या दूध में मिलाकर या दूध में मलाई मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं. जानिए क्या घी में मूंगफली का मक्खन मिलाकर चेहरे पर लगाना वाकई फायदेमंद है? क्या यह सभी प्रकार की त्वचा के लिए सही है?

मूंगफली के मक्खन और घी का फेस मास्क

मूंगफली के मक्खन और घी से बना फेस मास्क चेहरे पर लगाना बहुत सेफ है. इन दोनों को एक साथ लगाने से त्वचा में नमी का संचार होता है और उसे भरपूर पोषण मिलता है. इससे चेहरा खूबसूरत भी दिखता है. घी में मौजूद वसा त्वचा को नमी युक्त बनाए रखती है. मूंगफली का आटा त्वचा को एक्सफोलिएट करने में मदद करता है. यह मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाता है, अतिरिक्त तेल उत्पादन को कम करता है और मुंहासों की समस्या को भी कम करता है. इतना ही नहीं, यह त्वचा की रंगत में भी सुधार करता है.

हफ्ते में कितनी बार लगाएं यह फेस मास्क?

एक्सपर्ट का कहना है कि इस फेस मास्क को हफ्ते में एक बार भी लगाया जाए तो इससे स्किन निखर जाती है और झुर्रियां कम होने में असर दिखता है.

घी और मूंगफली के मक्खन से बने फेस मास्क के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ लोगों को इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. क्योंकि मूंगफली का आटा त्वचा को बहुत रूखा बना देता है. इसलिए रूखी त्वचा वाले लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

जिन लोगों को डेयरी उत्पादों से एलर्जी है, उन्हें घी और मूंगफली के मक्खन से बने फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इससे एलर्जी बढ़ने की संभावना है. इसलिए चेहरे पर इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर है. खासकर संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को इसका इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए.

जिन लोगों को पहले से ही त्वचा संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें अपनी त्वचा पर घी या पीनट बटर नहीं लगाना चाहिए. एक्जिमा और सोरायसिस से पीड़ित लोगों को अपने चेहरे पर घी लगाने से बचना चाहिए. दरअसल, घी लगाने से मैलासेजिया फुरफुरी जैसे बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे त्वचा की स्थिति और बिगड़ सकती है.

