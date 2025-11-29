बाबा रामदेव की पतंजलि का देसी घी टेस्ट में हुआ फेल, जानें क्या है पूरा मामला, नकली और असली घी की कैसे करें पहचान

Patanjali Desi Ghee: आज के समय में लोगों का रूझान एक बार फिर से आर्युवेद की तरफ बढ़ रहा है. लोगों के बीच में योग और औषधीय चीजों के लिए झुकाव बढ़ा है. खासकर बाबा रामदेव के बताए योग और उनके यहां मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर लोग आंखें बंद कर के भरोसा करते हैं और ये समझकर थोड़ा महंगा होने पर भी खरीद कर खाते थे कि ये पूरी तरह से शुद्ध होगा. लेकिन बुरा तब लगता है जब आपके विश्वास का कत्ल किया जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ है पतंजलि के देसी घी के साथ. योग बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को एक बड़ा झटका तब लगा जब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पतंजलि कंपनी के देसी घी सैंपल टेस्ट में फेल हो गया है. बता दें कि इस टेस्ट के फेल होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पतंजलि कंपनी और दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है.

हालांकि पतंजलि ने इस टेस्ट को गलत बताया है. तो चलिए जानते हैं कि आखिर असली देसी घी की पहचान कैसे करें और खराब या नकली घी खाने का सेहत पर क्या असर पड़ता है.

घी असली है या नकली कैसे पहचानें ( Ghee Is Pure Or Fake)

पानी से करें जांच घी असली है या नकली

इसके लिए आपको एक कांच के गिलास में पानी लेना है. इसके बाद इसमें एक चम्मच घी डालकर छोड़ दें. अगर घी पानी की सतह पर तैरता है तो यह घी शुद्ध है. लेकिन अगर ये गिलास के तल में बैठ जाता है तो यह अशुद्ध है और आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है.

असली घी की उबालकर करें जांच

इसके लिए आप एक पतीले में घी को निकाल लें और उसे अच्छी तरह गर्म कर लें. अब इस पिघले हुए घी को एक कांच के गिलास में भर दें. इसके बाद इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें. अब देखें कि, इसके ऊपर एक अलग परत बन जाएगी. इसका मतलब यह घी शुद्ध है.

नकली घी खाने के नुकसान

कैंसर का खतरा

दिल की बीमारियों का खतरा

पाचन तंत्र को नुकसान

इम्यूनिटी कमजोर

लिवर और किडनी को नुकसान

