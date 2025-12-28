सर्दियों में सुबह लगाएं घर पर बना नेचुरल बॉडी लोशन, बाबा रामदेव ने बताया बनाने का तरीका

How to Make Natural Body Lotion at Home: सर्दियों में ठंडी हवा के कारण त्वचा काफी शुष्क और बेजान हो जाती है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अधिकतर लोग बाजार में मिलने वाले महंगे बॉडी लोशन लगाते हैं, लेकिन इनमें कई तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं जिससे नुकसान होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में प्राकृतिक चीजों से बने बॉडी लोशन का उपयोग करना एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प माना जाता है. इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसे नेचुरल बॉडी लोशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बनाने का तरीका बाबा रामदेव ने बताया है. इसके इस्तेमाल से आप स्किन के रूखेपन और बेजानपन को दूर कर सकते हैं.

नेचुरल बॉडी लोशन बनाने के लिए जरूरी चीजें

देसी घी

एलोवेरा जेल

बादाम रोगन

बाबा रामदेव बताते हैं कि इस बॉडी लोशन को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप हाथ पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल, बादाम रोगन और हल्का गर्म देसी घी लें. अब तीनों चीजों को हाथों से अच्छे से मिक्स करें और आपका नेचुरल बॉडी लोशन बनकर तैयार हो जाएगा. इसे आप अपने चेहरे समेत पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं. इससे दाग-धब्बे तो दूर होते ही हैं, साथ में स्किन में नेचुरल ग्लो भी आता है. इसके अलावा ड्राईनेस को दूर करने में भी यह लोशन बेहद मददगार होता है.

त्वचा के लिए देसी घी एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है. इससे स्किन की गहराई तक नमी पहुंचती है और नेचुरल ग्लो आता है. साथ ही झुर्रियों और दाग-धब्बों को कम करने में भी यह काफी लाभदायक होता है.

त्वचा के लिए बादाम रोगन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इससे त्वचा को पूरा पोषण मिलता है और स्किन हेल्दी बनी रहती है.

ड्राईनेस को दूर करने में एलोवेरा बहुत ही मददगार होता है. साथ ही मुंहासे और दाग-धब्बों को कम करने में भी यह काफी ज्यादा लाभदायक होता है. इससे स्किन स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है.

