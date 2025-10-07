Papita Khane Ke Nuksan: पपीते को पाचन तंत्र को दुरुस्त करने, त्वचा को निखारने और इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए जाना जाता है. इसमें मौजूद विटामिन ए, सी, फाइबर और पपेन जैसे एंजाइम पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर फल हर किसी के लिए फायदेमंद हो. जी हां कई लोगों को पपीता खाने से नुकसान हो सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं किन लोगों को पपीते से दूरी बना लेनी चाहिए?

पपीता कौन नहीं खा सकता है? | Side Effects Of Eating Papaya

हार्मोनल समस्याओं से पीड़ित लोग: पपीते का सेवन शरीर में हार्मोन के संतुलन को प्रभावित कर सकता है. इसलिए जिन्हें थायरॉइड या अन्य हार्मोन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं उन्हें पपीता का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

पेट की दिक्कत से परेशान लोग: पपीता पाचन को सुधारता है, लेकिन अगर पहले से ही किसी को डायरिया या पेट में गड़बड़ी जैसी दिक्कत है, तो पपीते का सेवन हालात और खराब कर सकता है. ज्यादा मात्रा में पपीता दस्त को और बढ़ा सकता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है.

लो ब्लड प्रेशर: पपीते में मौजूद कुछ तत्व ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का पहले से ही ब्लड प्रेशर कम रहता है, तो पपीता खाने से उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है और चक्कर आना, थकावट या बेहोशी का कारण बन सकता है.

एलर्जी: कुछ लोगों को पपीता खाने के बाद त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली या सांस लेने में तकलीफ जैसी एलर्जी हो सकती है. यह एलर्जी पपीते में मौजूद कुछ एंजाइम्स के कारण होती है. अगर आपको पपीता खाने के बाद ऐसा महसूस अनुभव हुआ हो, तो आगे इसे खाने से परहेज करें.

गर्भवती महिलाएं: गर्भावस्था के दौरान कच्चे या आधे पके पपीते का सेवन करना असुरक्षित हो सकता है. गर्भावस्था के दौरान पपीते का सेवन हानिकारक हो सकता है. इसलिए गर्भवती महिलयों को पपीता खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

