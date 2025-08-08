पपीता खाने के नुकसान जानकर रह जाएंगे हैरान, ये 5 लोग भूलकर न करें सेवन!

Jyada Papita Khane Ke Nuksan: पपीता विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर जैसे तत्वों से भरपूर है जो पेट से जुड़ी समस्याओं से लेकर इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है. इसलिए कई लोग इसे सुबह खाली पेट खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये फल सभी के लिए हेल्दी नहीं है. जी हां, पपीते का ज्यादा मात्रा में सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. आइए जानते हैं किन लोगों को नहीं खाना चाहिए पपीता.

Papita Khane Ke Nuksan | Jyada Papita Khane Se Kya Hota Hai | Side Effects Of Eating Too Much Papaya

पपीते से कब परहेज करें?

कब्ज: पपीते में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. ऐसे में जरूरत से ज्यादा इसका सेवन कब्ज की समस्या का कारण बन सकता है. पेट से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित लोगों को इसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए.

एलर्जी: पपीते में पाया जाने वाला एंजाइम पपैन एक एलर्जेन है. अधिक मात्रा में पपीते का सेवन कुछ लोगों में एलर्जी का कारण बन सकता है.

डिहाइड्रेशन: रेशेदार फल होने के कारण जरूरत से ज्यादा पपीता खाने से दस्त की समस्या हो सकती है जो शरीर में डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है.

ब्रेस्टफीड: स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पपीते के सेवन से बचना चाहिए. ब्रेस्टफीडिंग के दौरान पपीता खाने से कई परेशानियां हो सकती हैं.

किडनी: पपीता में पाया जाने वाला ऑक्सालिक एसिड किडनी में स्टोन का कारण बन सकता है. किडनी की समस्या से पीड़ित लोगों को इसके ज्यादा सेवन से परहेज करना चाहिए.

