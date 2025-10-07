हलवाई जैसे खस्ता समोसा बनाने की विधि

Bazar Jaise Samosa Banane Ka Tarika: समोसा के नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. वहीं, अगर ये गरमागरम चाय के साथ मिल जाए तो बस क्या कहने. फिर चाहे बारिश हो या सर्दी की शाम समोसे और चाय की जोड़ी की तो बात ही अलग है. दुकानों में मिलने वाले वाले समोसे स्वादिष्ट तो जरूर होते हैं, लेकिन कई बार यह पेट से जुड़ी दिक्कतों का कारण भी बन सकते हैं. इसलिए आज हम आपको घर पर भी बाहर जैसे समोसे बनाने की आसान रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं.

Samosa Kaise Banaye | समोसे में कौन-कौन सी सामग्री होती है?

सामग्री

मैदा (2 कप)

तेल (4 टेबल स्पून)

अजवाइन (½ चम्मच)

नमक (स्वादानुसार)

पानी (आवश्यकतानुसार)

स्टफिंग के किए क्या चाहिए होगा?

(4) उबले हुए आलू

(½ कप) उबली हुई हरी मटर

(स्वादानुसार) नमक

(2) बारीक कटी हुई हरी मिर्च

(1 चम्मच) जीरा

(1 चम्मच) कद्दूकस किया हुआ अदरक

(1 चम्मच) धनिया पाउडर

(½ चम्मच) गरम मसाला

(½ चम्मच) अमचूर पाउडर

तेल

बनाने की विधि?

एक बड़े बर्तन में मैदा, अजवाइन, नमक और तेल डालकर अच्छी तरह से मिलाएं. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथ लें. जब आटा गूंथ जाए तो उसे 20 से 25 मिनट के लिए इसे ढककर रख दें. अब एक कढ़ाई में तेल गरम करें और उसमें जीरा, अदरक और हरी मिर्च डालें. अब उबली हुई मटर डालकर 1 से 2 मिनट तक भूनें. कुछ देर बाद मैश किए हुए आलू डालकर अच्छी तरह मिला लें ऊपर से धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और नमक दाल दें और 4 से 5 मिनट तक मध्यम आंच पर अच्छी तरह भूनें. अब गूंथे हुए आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें ओवल शेप में बेल लें. फिर इन्हें बीच से काटकर दो हिस्सों में बांट लें. एक हिस्से को लें और उसके किनारों पर पानी लगाकर उसकी कोन बना लें. फिर उसमें एक से दो चम्मच स्टफिंग भरकर ऊपर का मुंह बंद कर दें. कढ़ाई में तेल गरम करें और समोसे डालकर धीमी आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें.

