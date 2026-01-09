आज क्या बनाऊं: बिना झंझट, बिना मेहनत 5 मिनट में बनाएं बेसन की भुर्जी, नोट करें रेसिपी

Eggless Bhurji: अगर आपके घर वाले भी रोज-रोज एक ही तरह की सब्जी खा-खाकर बोर हो गए हैं, तो आप उनके लिए हेल्दी और टेस्टी बेसन की सब्जी बना सकते हैं. bharatzkitchen के यूट्यूब चैनल पर हमें ये रेसिपी मिली जिसे आप आसानी से कम समय में बना सकते हैं. बेसन को सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. क्योंकि चने के आटे से बेसन तैयार होता है. आपको बता दें कि बेसन से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती है.
बेसन में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटैशियम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, फॉस्फोरस, फोलेट, विटामिन B6, और थायमिन जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार है.
ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: एक ही तरह की सब्जी खाकर हो गए हैं बोर, तो ट्राई करें बेसन करी रोल, नोट करें आसान रेसिपी
कैसे बनाएं बेसन की भुर्जी- (How To Make Besan Bhurji)
सामग्री-
- एक कप बेसन
- 2 बड़े चम्मच आटा
- 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी
- धनिया पत्ती
- 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन
- 2 हरी मिर्च
- 1/2 छोटा चम्मच नमक
- 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
- आवश्यकतानुसार पानी
- 2 चुटकी बेकिंग पाउडर
मसाले के लिए-
- 2 बड़े चम्मच मक्खन
- 2 बड़े चम्मच तेल
- 1/2 छोटा चम्मच जीरा
- 7-8 लहसुन की कलियां
- 1 हरी मिर्च
- 1 बड़ा प्याज
- 2 टमाटर (हाइब्रिड)
- 1 इंच अदरक
- 1 छोटा चम्मच नमक
- 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
- 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
- 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
- 1/2 छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला
- 1 बड़ा चम्मच बेसन
- आवश्यकतानुसार पानी
- 2 बड़े चम्मच दही
- ताजा धनिया पत्ती
विधि-
- इस सब्जी को बनाने के लिए आपने आधा कप बेसन लेना है. इस आधे कप बेसन में आप दो चम्मच आटा डालना.
- यह गेहूं का आटा है इससे सॉफ्टनेस आती है. इसी में ही फ्लेवर के लिए यहां पर आधा चम्मच कसूरी मेथी डालनी है. धनिया के पत्ते हैं और ज्यादातर तो वैसे डंठल है. इसे यहां पर डाला है ताकि टेक्सचर आए.
- बेसन बना रहे हो तो उसमें अजवाइन तो डालना ही है, जो कि बेसन का बेस्ट फ्रेंड है. उसके साथ-साथ बच्चों की फेवरेट हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर. ये सब चीजें डालना है. यह बेसिक चीजें हैं. इससे फ्लेवर अच्छा आएगा, चटपटा भी लगेगा और टेक्सचर भी आ जाएगा. अब इन सारी चीजों को आप मिला दें. और फिर पानी डालना है.
- धीरे-धीरे करके पानी डालना नहीं तो बेसन में गुठलियां हो जाएंगी. बैटर ज्यादा पतला और ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए. अगर बहुत थिक होगा तो यह डेंस बनेगा. आपको खाने में अच्छा नहीं लगेगा. बहुत पतला हो जाएगा तो पूरा फैल जाएगा और आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे.
- तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसे बनाते वक्त वो यह है कि इसे आपने हल्का-हल्का फेटना है. आप इसे फेटोगे ना ऐसे फेटने से बेसन में हवा आती है जो कि इसके टेक्सचर को बहुत एनहांस करेगी. और इसी हवा को और एनहांस करने के लिए सिर्फ दो पिंच आप यहां पर बेकिंग पाउडर डाल देना. थोड़ा सा पानी डालना है ताकि पूरा पाउडर आराम से मिल जाए और फिर इसे अच्छे से और फेटा है.
- अब भुर्जी बनाने के लिए आपको एक पैन का यूज करना. हाई फ्लेम पर फास्ट कुकिंग करनी है और पैन में जैसे हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसको बहुत सपोर्ट करेगा ताकि सब्जी में टेक्सचर आए.
- सबसे पहले थोड़ा सा मक्खन या तेल डालें. आधा चम्मच तक जीरा और फिर कटी हुई लहसुन के साथ-साथ कटा हुआ प्याज. पहले लहसुन फिर प्याज. गैस को आपने रखना है हाई फ्लेम पर और प्याज को सिर्फ हल्का भूनना है. फिर हरी मिर्च डालें, अदरक फिर हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देना.
- गैस को यहां पर मीडियम फ्लेम पर कर देना है. ताकि जले कुछ भी ना. एक चम्मच बेसन डालें. बेसन से बेसिकली यहां पर बाइंडिंग आ जाएगी और हमारी ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अमेजिंग आएगा. आपने अब भूनना है. तब तक भूनना है जब तक कि बेसन से खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती.
- बेसन कच्चा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए. बेसन चलाते रहना है. जैसे ही खुशबू आनी शुरू हो जाए, फटाफट से टमाटर डाल देना. फिर नमक ही डालना है. साथ-साथ थोड़ा सा पानी डाला है ताकि बेसन भी पूरा पैन को छोड़ दे. अब इसको रोस्ट करना फ्लेम पर. टमाटर भूनते वक्त ढक्कन नहीं लगाना है.
- अब दो चम्मच दही डाल देना. ताकि इसका एक बढ़िया सा फ्लेवर आए. दही को आपने दो मिनट पकाना है. फिर गैस को यहां पर मीडियम फ्लेम पर करना और सीधा ही बेसन को डाल देना. पूरा अच्छे से फैला देना और फैलाने के बाद गलती से भी करछी मत लगाना. यहां पर ढक्कन को लगा देना.
- ढक्कन लगा के सिर्फ 2 मिनट पकाना है एकदम लो फ्लेम पर ताकि नीचे जले ना. और जैसे ही आप ढक्कन खोलोगे आप देखना स्टीम से बेसन पूरी तरीके से पक चुका होगा. अब बस इसे कट करना है. आपको सारा जो यह बेसन है इसके टुकड़े बनाने हैं. जैसे कि भुर्जी में होता है. बिल्कुल वैसे ही.
- इस स्टेज पर आप पानी भी जरूर डाल देना. आधा चम्मच पाव भाजी मसाला डालें. बस आप सारी चीजों को मिलाना है ताकि बेसन की गुठलियां एकदम टूट जाएं.
बेसन की भुर्जी बनकर तैयार है इसे आप गार्निश कर सर्व करें.
World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं