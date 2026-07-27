जिम और फिटनेस लवर्स के लिए परफेक्ट मील, 10 मिनट में बनाएं 30 ग्राम प्रोटीन वाला ब्रेड पिज्जा

क्या आप भी डाइट पर हैं और पिज्जा देखकर आपका मन ललचा जाता है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर है. अक्सर डाइट के चक्कर में हमें अपने फेवरेट फूड्स को छोड़ना पड़ता है. लेकिन अब आपको पिज्जा खाने के लिए गिल्ट महसूस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. जी हां, आप डाइट पर रहते हुए भी मजे से पिज्जा खा सकते हैं और खास बात यह है कि इससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा.

​आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद आसान और टेस्टी हाई-प्रोटीन ब्रेड पिज्जा की रेसिपी. यह पिज्जा न सिर्फ आपकी क्रेविंग को शांत करेगा, बल्कि आपकी बॉडी को भरपूर प्रोटीन भी देगा. इसकी केवल एक स्लाइस से आपको 20 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है. पूरे मील में आपको लगभग 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं प्रोटीन रिच ब्रेड पिज्जा- (How To Make Protein Rich Pizza)

सामग्री-

​डबल प्रोटीन ब्रेड- 2 स्लाइस

​हाई प्रोटीन पनीर- 80 ग्राम

​चीज- 20 ग्राम

​शिमला मिर्च- 50 ग्राम

​प्याज- 20 ग्राम

​दही- 20 ग्राम

​लहसुन- 2 कलियां

​काली मिर्च- 2

​नमक- स्वाद के अनुसार

​सूखी लाल मिर्च- 2 से 3

​पिज्जा सीजनिंग- स्वादानुसार

​तेल- कुछ बूंदें

विधि-

सबसे पहले एक मिक्सी का जार लें. इसमें 40 ग्राम पनीर, 20 ग्राम दही, पानी में भिगोई हुई लाल मिर्च, 2 कली लहसुन, काली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डालें. अब इसे अच्छे से पीसकर एक गाढ़ा और क्रीमी पेस्ट बना लें. आपकी घर की बनी हेल्दी और हाई-प्रोटीन पिज्जा सॉस तैयार है. अब गैस पर एक पैन गरम करें और उसमें बस कुछ बूंदें तेल की डालें. इसमें बारीक कटा प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च और बचा हुआ 40 ग्राम पनीर के टुकड़े डालें. इन्हें तेज आंच पर 2-3 मिनट के लिए हल्का सा भून लें ताकि सब्जियों का कच्चापन दूर हो जाए. ऊपर से थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग छिड़कें और गैस बंद कर दें. अब 2 डबल प्रोटीन ब्रेड स्लाइस लें. दोनों ब्रेड पर तैयार की गई हाई-प्रोटीन सॉस को अच्छे से फैलाएं. इसके ऊपर भुनी हुई रंग-बिरंगी सब्जियां और पनीर के टुकड़े रखें. अब ऊपर से 20 ग्राम कद्दूकस किया चीज डालें. अब पैन को दोबारा धीमी आंच पर गरम करें. ब्रेड पिज्जा को पैन में रखें और ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें, जब तक कि चीज अच्छे से पिघल न जाए और ब्रेड नीचे से क्रिस्पी न हो जाए. आपका गरमा-गरम, क्रिस्पी और टेस्टी हाई-प्रोटीन ब्रेड पिज्जा बनकर तैयार है. ऊपर से थोड़ा पिज्जा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स डालें और मजे से खाएं.

​क्यों है यह रेसिपी आपके लिए बेस्ट?

​यह ब्रेड पिज्जा फिटनेस लवर्स, जिम जाने वालों और वेट लॉस करने वालों के लिए एक परफेक्ट मील है. इसे आप सुबह के नाश्ते में, शाम के स्नैक्स में या फिर हल्के डिनर में भी खा सकते हैं.

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