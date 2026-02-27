विज्ञापन
विशेष लिंक

घर में कैसे बनाएं पालक पत्ता चाट? जानिए आसान और कुरकुरी रेसिपी

Palak Patta Chaat Recipe: अगर आप शाम की चाय के साथ कुछ नया और टेस्टी ट्राय करना चाहते हैं, तो पालक पत्ता चाट एक बेहतरीन ऑप्शन है.

Read Time: 3 mins
Share
घर में कैसे बनाएं पालक पत्ता चाट? जानिए आसान और कुरकुरी रेसिपी
Palak Patta Chaat Recipe
AI

Palak Patta Chaat Recipe: अगर आप शाम की चाय के साथ कुछ नया और टेस्टी (Tasty) ट्राय करना चाहते हैं, तो पालक पत्ता चाट (Palak Patta Chaat) एक बेहतरीन ऑप्शन है. यह बाहर मिलने वाली चाट जितनी ही स्वादिष्ट होती है, लेकिन घर पर बनने से ज्यादा हेल्दी (Healthy) और साफ होती है. कुरकुरे पालक के पत्तों पर दही, चटनी और मसालों का मेल ऐसा स्वाद देता है कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाए.

पालक पत्ता चाट बनाने के लिए जरूरी सामग्री- (Ingredients For Palak Patta Chaat)

  • 8 से 10 बड़े और ताजे पालक के पत्ते
  • 1 कप बेसन
  • 2 बड़े चम्मच चावल का आटा
  • ½ छोटा चम्मच हल्दी
  • 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • स्वाद अनुसार नमक
  • पानी जरूरत अनुसार
  • तलने के लिए तेल
  • टॉपिंग के लिए
  • 1 कप फेंटी हुई दही
  • हरी चटनी
  • इमली की मीठी चटनी
  • बारीक कटा प्याज
  • बारीक कटा टमाटर
  • भुना जीरा पाउडर
  • चाट मसाला
  • सेव या अनार दाने

यह भी पढ़ें: सिर्फ 10 मिनट में बनाएं मसालेदार एग भुजिया, स्वाद और सेहत दोनों में है लाजवाब

पालक पत्ता चाट बनाने की विधि- (How to make Palak Patta Chaat)

  1. सबसे पहले पालक के पत्तों को अच्छे से धोकर कपड़े से सुखा लें. ध्यान रखें कि पत्तों पर पानी न रहे, वरना तलते समय तेल उछल सकता है.

  2. अब एक बाउल में बेसन, चावल का आटा, हल्दी, लाल मिर्च और नमक मिलाएं. इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार करें. घोल इतना होना चाहिए कि वह पत्तों पर अच्छी तरह चिपक जाए.
  3. अब कढ़ाही में तेल गरम करें. जब तेल मध्यम गर्म हो जाए, तब हर पालक पत्ते को बेसन के घोल में डुबोकर सावधानी से तेल में डालें. इन्हें मीडियम फ्लेम पर तब तक तलें जब तक ये सुनहरे और कुरकुरे न हो जाएं. तलने के बाद इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए.
  4. अब सर्विंग प्लेट में तले हुए पालक पत्ते रखें. इनके ऊपर फेंटी हुई दही डालें. फिर हरी चटनी और इमली की मीठी चटनी डालें. ऊपर से प्याज, टमाटर, भुना जीरा पाउडर और चाट मसाला छिड़कें. अंत में सेव या अनार दाने डालकर सजाएं.
  5. गरमा-गरम और कुरकुरी पालक पत्ता चाट तैयार है. इसे तुरंत परोसें ताकि इसका कुरकुरापन बना रहे. यह रेसिपी बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आएगी. घर पर बनी यह चाट स्वाद और सेहत का शानदार मेल है.

Watch Video: कैसे बनाएं मटर कबाब रेसिपी| Matar Kebab Recipe | How To Make Matar Kebab

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Palak Patta Chaat Recipe, Palak Patta Chaat, Palak Khane Ke Fayde, Spinach Benefits
Get App for Better Experience
Install Now