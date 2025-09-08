दांतों की गंदगी को झट से साफ कर देगा ये फल, बस इस तरह से करें इस्तेमाल, दूध से चमकेंगे पीले दांत

Teeth Whitening Tips In Hindi: आज के समय में दांतों से जुड़ी समस्याएं काफी देखने को मिलती हैं. छोटे से लेकर बड़े तक इस समस्या से परेशान हैं. आपने अक्सर कई लोगों के दांतों में मोटी पीली परत जमी देखी होगी. आपको बता दें कि पीले दांतों की कई वजह हो सकती हैं जैसे खान-पान की आदतें, दवाएं, धूम्रपान, या मौखिक स्वच्छता की कमी, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, रेड वाइन, डार्क सोडा आदि. अगर आप भी अपने दांतों को मोतियों की तरह चमकदार बनाना चाहते हैं, तो आप इस एक फल का इस्तेमाल कर सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. तो चलिए जानते हैं उस फल के बारे में.

फलों को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि ये न सिर्फ हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं बल्कि कई बीमारियों से बचाने में भी मददगार हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कई फल ऐसे भी हैं जिनके छिलके भी सेहत के लिए कमाल माने जाते हैं.

दांतों को चमकदार बनाने के लिए संतरा- Orange Peel Benefits For Teeth:

संतरे को सेहत का खजाना कहा जाता है. लेकिन सिर्फ संतरा ही नहीं इसका छिलका भी सेहत को कई लाभ पहुंचाने में मददगार है. क्योंकि इसमें फाइबर, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनोइड्स जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं. अगर आप अपने पीले दांतो को सफेद बनाना चाहते हैं तो संतरे के छिलके को दांतों पर रगड़ सकते हैं. इतना ही नहीं अगर आप रोजाना एक संतरे का सेवन करते हैं तो इससे दांतों को साफ रखने के साथ मुंह के बैक्टीरिया से भी बचा जा सकता है.

दांतों को सफेद बनाने के लिए कैसे करें संतरे के छिलके का इस्तेमाल- (How To Use Orange Peel For White Teeth)

संतरे के छिलके का पेस्ट बनाने के लिए संतरे के छिलके को पीस लें. इसमें थोड़ा नमक और सरसों का तेल मिलाएं. सबको मिलाकर ब्रश से दांतों पर लगाएं और दांतों की सफाई करें. ऐसा करने से दांत चमकने लगेंगे और दांतों पर जमा गंदगी साफ हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)