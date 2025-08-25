एक्ट्रेस निया शर्मा ने बताया अपने मोतियों से चमकते दांतों का राज, इन घरेलू उपायों को आप भी कर सकते हैं ट्राई

Teeth Whitening Remeddies: एक्ट्रेस निया शर्मा अपने बोल्ड लुक्स को लेकर अक्सर सोशल मीडिया में छाई रहती हैं. इनकी खूबसूरती के दीवाने भी कम नहीं हैं. एक्ट्रेस की सुंदरता बढ़ाने में उनके मोतियों जैसे दांतों का भी पूरा योगदान है. निया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड कर बताया कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? वीडियो में एक्ट्रेस कह रही हैं, "आज मैं घरेलू नुस्खे से अपने दांत साफ करने जा रही हूं, जो कि मैंने इंस्टाग्राम से सीखा है." वीडियो में पहले एक्ट्रेस ने दांतों पर हल्के दाग दिखाए और फिर कई सामग्रियों, जिनमें बेकिंग सोडा, नमक, नींबू, नारियल तेल, और टूथपेस्ट को मिलाकर तैयार किया है. इस मिश्रण को एक्ट्रेस ने अपने दांतों पर लगाया और कुछ मिनट इंतजार करने के बाद ब्रश किया. निया ने अपने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, "मेरा जीवन पूरी तरह से घरेलू नुस्खों में बीत रहा है. पहले मैंने अपने दांतों की सफेदी पर ध्यान नहीं दिया था (क्योंकि वे अभी तक सफेद दिखते थे), लेकिन 5000 इंस्टाग्राम वीडियो देखने के बाद मैंने इसे आजमाया है."

फैंस को निया का ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है. वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "आपको यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए-निया के नुस्खे," दूसरे ने लिखा, "ग्रेट हैक," और एक और अन्य यूजर ने लिखा, "बेकिंग सोडा एक्सपेरिमेंट."

निया शर्मा हमेशा से ही त्वचा और छोटी-मोटी समस्याओं के लिए घरेलू नुस्खों को आजमाने में रुचि रखती हैं. एक्ट्रेस केमिकल युक्त उत्पादों की बजाय प्राकृतिक तरीकों को अपनाने को भी प्राथमिकता देती हैं और इसे लेकर ब्यूटी टिप्स भी देती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें डार्क सर्कल्स को खत्म करने के लिए घरेलू नुस्खा बताया था.

वीडियो में एक्ट्रेस बेसन समेत कॉफी, चावल का पानी, हल्दी और थोड़ा शहद को सही अनुपात में लेकर एक पेस्ट बनाकर अप्लाई करती हैं. निया ने इस पैक को सिर्फ डार्क सर्कल्स पर ही नहीं बल्कि अपने पूरे चेहरे पर लगाया. एक्ट्रेस ने इसके कैप्शन में लिखा, "हर सुबह जब मैं रातभर 5000 स्किनकेयर और डिटॉक्स ड्रिंक की रील्स देखकर उठती हूं (इतना सब करने के लिए जिंदगी में वाकई बहुत फुर्सत चाहिए), फिलहाल तो कॉफी, बेसन, शहद और हल्दी वाला फेस मास्क ही लगा रही हूं!"

