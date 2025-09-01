विज्ञापन
Cavity Remedies: दांतों के कीड़ों को जड़ से खत्म कर देगा किचन में मौजूद ये छोटा सा मसाला

How To Get Rid Of Teeth Cavity: दांतों में लगे कीड़े की समस्या से हैं परेशान तो किचन में मौजूद इस छोटे से मसाले का करें इस्तेमाल. दांत दर्द में भी मिलेगा आराम.

Teeth Cavity Remedies: दांतों का कीड़ा कैसे हटाएं.

Teeth Cavity Remedies in Hindi: टूथ कैविटीज की समस्या आज के समय में काफी देखी जाती है. बच्चे से लेकर बड़े तक इस समस्या से जूझ रहे हैं. आपको बता दें कि दांतों में छोटे काले गड्ढे होते हैं जिन्हें दांतों के कीड़े कहा जाता है. सड़न के कारण यह दांतों को खोखला करने लगते हैं. असल में कैविटीज (Cavities) के कई कारण हो सकते हैं. दांतों का साफ ना होना, मुंह में बैक्टीरियल इंफेक्शन, मीठी चीजों का ज्यादा सेवन, या हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या. लेकिन अगर ये समस्या लंबे समय रहती है तो इससे दांत खराब हो सकते हैं. अगर आप भी इस समस्या को दूर करने के लिए घरेलू उपाय तलाश रहे हैं तो इस एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं.

लौंग किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे कई तरह की डिशेज में स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इसका सिर्फ इतना ही इस्तेमाल नहीं है. इसे सेहत के लिए वरदान से कम नहीं माना जाता है. आयुर्वेद में लौंग को कई तरह की औषधि में इस्तेमाल किया जाता है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है.

दांतों के कीड़ों के लिए कैसे करें लौंग का इस्तेमाल- (Dant Ke Kide Kaise Hataye)

1. लौंग का तेल-

लौंग का तेल कीड़े वाले दांत पर लगाएं. इससे कीड़े मर जाएंगे और दर्द को कम करने में भी मदद मिल सकती है. 

Photo Credit: Canva

2. लौंग को चबाना-

लौंग को चबाकर खाने से दांतों के दर्द को कम करने और कीड़ों की समस्या से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी पाए जाते हैं. 

3. लौंग का पेस्ट-

लौंग को पीसकर इसका पेस्ट बनाएं और इसे कीड़े वाले दांत पर लगाएं. इससे कीड़े की समस्या को दूर करने और दांत दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है. 

दांतों के लिए लौंग के फायदे- (Danton Ke Liye Laung Ke Fayde)

1. लौंग में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो दांतों के कीड़ों को मारने में मदद कर सकते हैं.
2. लौंग में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं.
3. लौंग एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है दांतों के कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

