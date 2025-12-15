हार्ट हेल्दी है या नहीं, मशहूर डॉक्टर ने बताए घर बैठे चेक करने के तीन आसान तरीके

Simple test for Heart health: हर छोटी बात पर तुरंत अस्पताल जाना हमेशा संभव नहीं हो पाता है. लेकिन राहत की बात यह है कि कुछ सरल तरीकों से आप घर पर ही अपने दिल (Heart) की सेहत का शुरुआती अंदाजा लगा सकते हैं. यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये तरीके किसी भी मेडिकल जांच का ऑप्शन नहीं हैं, बल्कि ये आपको समय रहते सतर्क होने में मदद करते हैं. मेदांता अस्पताल के कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉ. नरेश त्रेहान ने NDTV को दिए एक इंटरव्यू में ऐसे ही कुछ आसान टिप्स बताए हैं, जिनकी मदद से आप घर बैठे ही यह पता लगा सकते हैं कि आपका हार्ट हेल्दी है या नहीं.

हार्ट फिटनेस क्यों है जरूरी?

डॉ. नरेश त्रेहान के मुताबिक, हार्ट हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है. अगर दिल मजबूत है, तो शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन और खून मिलता है. खराब हार्ट कंडीशन के कारण जल्दी थकान, सांस फूलना और भविष्य में हार्ट अटैक तक हो सकता है. इसलिए समय-समय पर अपनी हार्ट फिटनेस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.

1. स्टेप टेस्ट | Step Test

यह एक पुराना लेकिन भरोसेमंद तरीका माना जाता है.

एक स्टूल या सीढ़ी पर 20 बार चढ़ें-उतरें

एक्सरसाइज खत्म करते ही अपनी पल्स (Pulse) चेक करें

फिर हर 15 सेकंड में देखें कि पल्स कितनी जल्दी नॉर्मल हो रही है

अगर पल्स जल्दी नॉर्मल हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट अच्छी कंडीशन में है

अगर पल्स को नॉर्मल होने में ज्यादा समय लग रहा है, तो सावधान होने की जरूरत है.

2. स्क्वाट टेस्ट | Squat test

कैसे करें?

पहले अपनी पल्स नोट करें

फिर 20 स्क्वाट्स करें

एक्सरसाइज के बाद देखें कि पल्स कितनी तेजी से नीचे आती है

अगर पल्स को नॉर्मल होने में 3 से 4 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं, तो यह हार्ट की कमजोर कंडीशन का संकेत हो सकता है



3. डिजिटल डिवाइसेस से भी मिल सकती है मदद

आजकल स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड हार्ट रेट, रिकवरी टाइम और एक्टिविटी लेवल को ट्रैक करते हैं. हालांकि, ये मेडिकल टेस्ट का ऑप्शन नहीं हैं, लेकिन शुरुआती संकेत जरूर दे सकते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं.

कब डॉक्टर को दिखाना है जरूरी ?

अगर हल्की मेहनत में सांस फूलने लगे

सीने में भारीपन या दर्द महसूस हो

डायबिटीज, हाई बीपी हो या हार्ट से जुड़ी दिक्कतों की फैमिली हिस्ट्री हो

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)