नींबू पानी में चिया सीड्स मिलाकर पीने के क्या हैं फायदे

Lemon with chia seeds health benefits: आप जानते हैं कि आपके किचन में रखी दो मामूली चीजें नींबू और चिया सीड्स आपकी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं? अगर आप सुबह खाली पेट नींबू पानी में चिया सीड्स (khali pet neebu pani chia seeds ke sath pine ke fayde) मिलाकर पीते हैं, तो यह आपके शरीर के लिए एक जादुई ड्रिंक बन सकता है. दरसअल, चिया सीड्स को 'सुपरफूड' कहा जाता है क्योंकि ये ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं. वहीं, नींबू विटामिन-सी का सबसे अच्छा सोर्स है. जब ये दोनों मिलते हैं, तो शरीर को डिटॉक्स करने और एनर्जी देने का काम करते हैं.

नींबू-चिया पानी के जबरदस्त फायदे

चिया सीड्स में फाइबर बहुत ज्यादा होता है. जब आप इन्हें पानी में भिगोते हैं, तो ये फूल जाते हैं. इसे पीने के बाद आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और आपको फालतू भूख नहीं लगती, जिससे वजन कम करना आसान हो जाता है.

गलत खान-पान की वजह से आजकल कब्ज और गैस की समस्या आम है. चिया सीड्स का फाइबर और नींबू का एसिडिक नेचर पेट को साफ रखने में मदद करता है. यह शरीर से गंदगी (Toxins) को बाहर निकालता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है.

नींबू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और चिया सीड्स के ओमेगा-3 फैटी एसिड स्किन को अंदर से हाइड्रेट करते हैं. इससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है और मुहांसों की समस्या कम होती है. साथ ही, यह बालों की जड़ों को भी मजबूती देता है.

नींबू पानी और चिया सीड्स का मिश्रण शरीर को तुरंत हाइड्रेट करता है. यह इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है, जिससे आप सुस्ती महसूस नहीं करते और दिन भर एक्टिव रहते हैं.

कैसे बनाएं यह ड्रिंक?

बस एक गिलास पानी में आधा चम्मच चिया सीड्स को 15-20 मिनट के लिए भिगो दें. जब बीज फूल जाएं, तो उसमें आधे नींबू का रस और स्वाद के लिए थोड़ा सा काला नमक या शहद मिला लें. बस, आपकी हेल्थ ड्रिंक तैयार है.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)