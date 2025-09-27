Navratri 7th Day Bhog: नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि को लगाएं इस चीज का भोग, नोट करें रेसिपी, पूजन विधि और मंत्र

Navratri 7th Day Bhog: नवरात्रि का पावन पर्व में माता के 9 स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है. नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है. बता दें कि सप्तमी का विशेष महत्व है. माता कालरात्रि ने असुरों का वध करने के लिए यह रूप धारण किया था. ऐसी मान्यता है कि सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा-अर्चना करने से भूत, प्रेत और बुरी शक्तियों से छुटकारा मिलता है. माता के भोग की बात करें तो मां कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें पसंद है. इसलिए महा सप्‍तमी के दिन माता रानी को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाने से वो प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं. आइए जानते हैं मां कालरात्रि की पूजन विधि, मंत्र को माता का खास भोग.

मां कालरात्रि की पूजा विधि- (Maa Kalratri Puja Vidhi)

देवी पार्वती के कालरात्रि रूप की पूजा करने के लिए सुबह और रात्रि दोनों का समय शुभ माना जाता है. इस रूप में मां की पूजा करने के लिए सुबह स्नान करके लाल कंबल के आसन पर बैठे. मां कालरात्रि की तस्वीर स्थापित करें, वहां गंगाजल का छिड़काव करें, इसके बाद दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ मां के जयकारे लगाएं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, हवन करें और मां कालरात्रि को गुड़ से बनाएं मालपुए का भोग जरूर लगाएं. आप चाहे तो रुद्राक्ष की माला से मां के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं.

मां कालरात्रि पूजन मंत्र ( Maa Kalratri Pujan Mantra)

मां कालरात्रि की पूजा के लिए कई मंत्र हैं

'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नम:' बीज मंत्र.

'या देवी सर्वभू‍तेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:' स्तोत्र मंत्र.

'ॐ कालरात्र्यै नम:' और 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै'

मां कालरात्रि भोग ( Maa Kalratri Bhog)

मां कालरात्रि को आप गुड़ से बने मालपुए का भोग लगा सकते हैं. मान्यता है कि इससे मां प्रसन्न होती हैं और हर मनोकामना पूर्ण करती हैं.

ये भी पढ़ें: Karwa Chauth 2025 : करवा चौथ व्रत के बाद क्या खाएं, क्या नहीं? सेहतमंद व्रत खोलने का सही तरीका जानें

सामग्री

मालपुआ का बैटर बनाने के लिए

1 कप मैदा

1 कप खोया, कद्दूकस

1/2-1 कप पानी

मालपुआ बनाने के लिए

10 टुकड़े पिस्ता, बारीक कटा हुआ

8 टुकड़े बादाम, बारीक कटा हुआ

एक चुटकी केसर

6 टेबल स्पून घी

4 कप गुड़

विधि

मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले मैदे में पानी डालकर बैटर तैयार करें. अब इसमें खोया और पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें.

अब पैन में घी डालें और इसमें मालपुआ वाला बैटर डालकर पकाएं. मालपुआ को दोनों तरफ से अच्छे से पकाएं.

अब गुड़ का सीरप तैयार करें और उसमें मालपुआ को भिगोएं.

ऐसे ही कई और मालपुआ तैयार करें। प्लेट में मालपुआ को चाश्नी से निकाल कर एक के ऊपर एक रखें.ऊपर से बादाम, पिस्ता और केसर डालकर सर्व करें.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)