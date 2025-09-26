Navratri Vrat Recipe: नवरात्रि में यूं रेडी करें साबूदाना की नमकीन, नोट कर लें रेसिपी

Vrat Mein Sabudana Namkeen Kha Sakte: नवरात्रि के 9 दिन साबुदाना से बनी चीजों का भरपूर मात्रा में सेवन किया जाता है. यह जल्दी पचने वाला और हल्का स्नैक है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद कर सकता है. अगर आप व्रत में शाम के समय चाय के साथ क्या खाएं जैसे हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो साबुदाना नमकीन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है जो व्रत के नियमों के अनुसार बनता है और खाने में भी लाजवाब होता है. साबुदाना नमकीन में मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स और हल्के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है जो पौष्टिकता से भरपूर होते हैं. यह बनाने में भी आसान है और इसे झटपट तैयार भी किया जा सकता है. यहां जानें व्रत में साबुदाना नमकीन बनाने की आसान विधि क्या है.

साबूदाना नमकीन बनाने की विधि | How To Make Sabudana Namkeen At Home

सामग्री

साबुदाना (1 कप)

घी या तेल

भुनी हुई मूंगफली (1/2 कप)

काली मिर्च पाउडर (1/4 छोटा चम्मच)

जीरा (1 छोटा चम्मच)

हरी मिर्च (1-2 बारीक कटी हुई)

सेंधा नमक (स्वादानुसार)

हरा धनिया (कटा हुआ)

इसे भी पढ़ें: व्रत में मोमोस खा सकते हैं? ट्राई करें ये व्रत स्पेशल ब्लू मोमोज रेसिपी

बनाने की विधि?

सबसे पहले साबुदाना को कम से कम 4 से 5 घंटे या रात भर के लिए पानी में भिगो कर रख दें. भिगोए हुए साबुदाना को साफ कपड़े पर फैलाकर थोड़ी देर के लिए सुखाएं ताकि इसका सारा पानी निकल जाए. अब एक एक पैन लें उसमें घी डालकर मूंगफली को हल्का सुनहरा होने तक भून लें. जब मूंगफली अच्छी तरह से भून जाए इसे पीसकर ठंडा होने के लिए रख दें. अब एक कड़ाही में घी गरम करें, इसमें जीरा, हरी मिर्च, साबुदाना डालकर धीमी आंच पर हल्के हाथ से भूनें. ध्यान रखें कि साबुदाना टूटे नहीं. इसमें सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर और भुनी हुई मूंगफली डालकर अच्छी तरह मिलाएं. फिर ठंडा होने के बाद इसे सर्व करें.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)