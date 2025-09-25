खूबियों में सेब और अनार से भी अमीर है 'गरीबों' की ये सब्जी, फेटी लिवर और हार्ट के लिए है ब्रह्मास्त्र

Muli Khane Se Kya Fayda Hota Hai: मूली को गरीबों की सब्जी कहा जाता है. सर्दियों के मौसम में छत पर धूप सेंकते वक्त गरमा गरम इसका पराठा या इसकी की स्वादिष्ट सब्जी मिल जाए तो बस क्या कहने. सर्दियों में आने वाली ये सब्जी स्वाद के साथ सेहत के लिए भी कई फायदे लेकर आती है. इसमें विटामिन सी, फाइबर, और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं मूली खाने के क्या बड़े फायदे हैं और किन लोगों को इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.

मूली खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है?

पेट: मूली फाइबर से भरपूर होती है जो गट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है. इसका सेवन कब्ज, गैस जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है. अगर आप पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान रहते हैं और इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो मूली को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.

लिवर: मूली में पाए जाने वाले कुछ तत्व शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं और लिवर, किडनी को डिटॉक्स करने में मदद कर सकते हैं. किडनी और लिवर की समस्या से पीड़ित लोगों के लिए मूली का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: दूध पीने के 7 फायदे क्या हैं? आज से शुरू कर दें पीना होंगे कमाल के लाभ

वजन: मूली कम कैलोरी वाली सब्जी है. इसमें फाइबर ज्यादा होता है. यह मेटाबोलिज्म को तेज करती है और चर्बी को घटाने में मदद कर सकती है. अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो मूली का सेवन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

इम्यूनिटी: मूली में पाया जाने वाला विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है और बदलते मौसम में होने वाली समस्याएं जैसे सर्दी-जुकाम को दूर रखने में मदद कर सकता है. कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए मूली का सेवन लाभदायक माना जा सकता है.

हार्ट: मूली में पोटैशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है. मूली को डाइट में शामिल करने से दिल की बीमारियां जैसे अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम किया जा सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)