Navratri 2025 Vrat Recipe: नवरात्रि में बनाएं टेस्टी साबूदाना वड़ा, शेफ संजीव कपूर ने शेयर की रेसिपी

Navratri Sabudana Vada Recipe: नवरात्रि का समय वो होता है जब लोग माता के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और कुछ लोग 9 दिनों तक व्रत भी रखते हैं. इन 9 दिनों में घरों में सात्विक खाना बनाया जाता है. कई घरों में इन 9 दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं किया जाता है. अगर आप भी इस नवरात्रि में व्रत रखने जा रहे हैं तो आप भी स्वादिष्ट व्रत-फ्रेंडली व्यंजनों का आनंद जरूर लेना चाहेंगे. इस पर्व के दौरान एक खास पसंदीदा स्नैक जो अमूमन हर घर में बनाया जाता है वो है साबूदाना वड़ा. साबूदाना और मूंगफली से बना यह कुरकुरा और चटपटा नाश्ता हर किसी को बेहद पसंद आता है. बता दें कि शेफ संजीव कपूर ने साबूदाना वड़ा की एक खास रेसिपी शेयर की है जो इसे और भी खास बना देती है – एक ऐसा स्नैक जिसे नौ दिन के उपवास के दौरान ज़रूर ट्राय करना चाहिए. तो पहनिए शेफ की टोपी और तैयार हो जाइए इस टेस्टी डिश को बनाने के लिए.

साबूदाना वड़ा बनाने की विधि ( Sabudana Vada Recipe)

सामग्री

चटनी के लिए

½ कप ताज़ा नारियल (कद्दूकस किया हुआ)

½ कप ताज़ा हरा धनिया

1 हरी मिर्च

½ छोटा चम्मच जीरा

2 बड़े चम्मच भूनी हुई मूंगफली

स्वादानुसार नमक

मीठे दही के लिए

½ कप ठंडा दही

1½ बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी

एक चुटकी नमक

वड़ा के लिए

1½ कप साबूदाना (भिगोया हुआ)

3 मीडियम आकार के आलू (उबले, छिले और मैश किए हुए)

2 छोटे चम्मच अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच जीरा

¾ कप भूनी और दरदरी पिसी हुई मूंगफली

½ नींबू का रस

तेल – हाथ चिकना करने और तलने के लिए

साबूदाना रेसिपी

चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर जार में नारियल, हरा धनिया, हरी मिर्च, जीरा, भूनी मूंगफली, नमक और ¼ कप पानी डाल कर इन्हें पीसकर बारीक पेस्ट बना लें. अब मीठा दही तैयार करने के लिए एक बाउल में दही लें उसमें पिसी हुई चीनी और एक चुटकी नमक डालकर दोनों चीजों को अच्छे से मिला लें.

वड़ा का मिश्रण तैयार करने के लिए एक बड़ी प्लेट में भिगोया हुआ साबूदाना लें. इसमें मैश किए हुए आलू, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, जीरा, दरदरी पिसी मूंगफली और नींबू का रस डालें. सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें. अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएं और इस मिश्रण के वड़े बनाकर तैयार कर लें. कढ़ाही में तेल गर्म करें और धीमी आंच पर वड़े को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें. फिर टिशू पेपर पर निकाल लें जिससे इसका एक्सट्रा तेल निकल जाए. इन्हें नारियल-धनिया की चटनी और मीठे दही के साथ सर्व करें.

