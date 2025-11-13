विज्ञापन
सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? | प्रोटीन के प्राकृतिक स्रोत

Sabse Jyada Protein Kisme Hota Hai: बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है. आइए विस्तार से समझते हैं.

Sabse Jyada Protein Kisme Hota Hai: प्रोटीन शरीर के निर्माण का मूल तत्व है. यह हमारी मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बालों और रक्त के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना हमारे शरीर की वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है. बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है. आइए विस्तार से समझते हैं.

प्रोटीन के प्राकृतिक स्रोत | Natural Source of Protein in Hindi

प्राकृतिक रूप से प्रोटीन के दो प्रमुख स्रोत होते हैं – पशु आधारित और पौध आधारित. पशु आधारित स्रोतों में मांस, मछली, अंडा, दूध और उससे बने उत्पाद प्रमुख हैं. वहीं पौध आधारित स्रोतों में दालें, बीज, सोया, मेवे और अनाज शामिल हैं.

सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? | Sabse Jyada Protein Kisme Hota Hai

प्रोटीन के शाकाहारी स्रोत | Shakahari Protein Source

Vegetarian Protein Sources in Hindi: पशु आधारित स्रोतों में अंडा प्रोटीन का सबसे उत्कृष्ट स्रोत माना जाता है. एक बड़े अंडे में लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है. इसके अलावा चिकन ब्रेस्ट में प्रति 100 ग्राम लगभग 31 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. मछली जैसे सैल्मन, टूना और रोहू में भी उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाया जाता है. दूध और पनीर में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है. 100 ग्राम पनीर में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन होता है.

प्रोटीन के लिए खाएं साबुत अनाज : पौध आधारित स्रोतों की बात करें तो सोयाबीन को ‘वेजिटेरियन मीट' कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग 36 से 40 प्रतिशत तक प्रोटीन पाया जाता है. 100 ग्राम सोयाबीन में 36 ग्राम प्रोटीन तक मिल सकता है. इसके अलावा मसूर, मूंग, चना और राजमा जैसी दालों में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है. मूंग दाल में लगभग 24 ग्राम और मसूर दाल में करीब 25 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम पाया जाता है.

ड्राई फ्रूट्स में कितना प्रोटीन होता है (Which is high-protein dry fruit?): मेवों में बादाम, अखरोट और काजू में भी प्रोटीन पाया जाता है. बादाम में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम होता है. बीजों में कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं.

सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है | Soyabean Me Protein Ki Matra

अगर तुलना की जाए तो शुद्ध मात्रा में सोयाबीन और चिकन ब्रेस्ट में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है. लेकिन सोयाबीन शाकाहारी लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि यह न केवल प्रोटीन देता है बल्कि फाइबर और आयरन भी प्रदान करता है. वहीं, अंडा और चिकन उन लोगों के लिए आदर्श हैं जो मांसाहारी आहार लेते हैं.

शरीर की जरूरत के हिसाब से औसतन एक वयस्क व्यक्ति को प्रति किलोग्राम वजन के अनुसार 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए. जो लोग व्यायाम या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उन्हें इससे दोगुनी मात्रा तक की आवश्यकता हो सकती है.

कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन और चिकन में होता है. इन दोनों के अलावा अंडा, दालें, दूध, मेवे और बीज भी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं. संतुलित आहार में इन सभी चीजों को शामिल करके शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखा जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

