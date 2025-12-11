पीले पड़ गए नाखूनों को नींबू से करें ऐसे साफ, मोतियों की तरह चमक उठेंगे Nails

Nail cleaning tips : खूबसूरत और साफ नाखून किसे पसंद नहीं होते? लेकिन कई बार लगातार नेल पॉलिश लगाने, किचन का काम करने या सिर्फ साफ-सफाई की कमी से हमारे प्यारे नाखून पीले पड़ने लगते हैं. जब ये पीले दिखते हैं, तो हाथों की पूरी खूबसूरती खत्म हो जाती है. ऐसे में कई लोग महंगे मैनीक्योर और ब्लीचिंग प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसा सस्ता, आसान और असरदार घरेलू नुस्खा (Home Remedy) बताने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको बस किचन तक जाना होगा. जी हां, हम बात कर रहे हैं नींबू की...

नींबू में कमाल की प्राकृतिक ब्लीचिंग पावर होती है, जो आपके पीले पड़े नाखूनों को आसानी से चमका सकती है. तो चलिए, बिना किसी देरी के जानते हैं कि इस खट्टे फल का इस्तेमाल करके आप अपने नाखूनों को 'मोतियों की तरह' सफेद और चमकदार कैसे बना सकते हैं.

नाखून पीले क्यों पड़ जाते हैं?

लाल, मैरून या गहरे रंग की नेल पॉलिश जब आप लंबे समय तक लगाए रखते हैं, तो उसका रंग नाखूनों में बैठ जाता है, जिससे नाखून पीले लगने लगते हैं.

अगर आप डार्क नेल पॉलिश लगाने से पहले बेस कोट (Base Coat) नहीं लगाते हैं, तो रंग सीधे नाखून की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाता है.

डिटर्जेंट या दूसरे हार्ड क्लीनिंग केमिकल का बिना दस्ताने पहने इस्तेमाल करने से भी नाखूनों का रंग उड़ जाता है.

कई बार नाखून पीले होने का कारण कोई फंगल इंफेक्शन भी हो सकता है, जिसके लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. हालांकि, ज्यादातर मामलों में वजह सिर्फ नेल पॉलिश ही होती है.

नींबू ही क्यों?

नींबू में एक खास एसिड होता है, जिसे साइट्रिक एसिड (Citric Acid) कहते हैं. यह साइट्रिक एसिड असल में एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है. यह नाखूनों की ऊपरी परत पर जमे हुए दाग-धब्बों और पीलेपन को धीरे-धीरे काटकर साफ कर देता है. खास बात यह है कि यह सस्ता, केमिकल-फ्री और हर घर में आसानी से मिल जाता है.

पीले नाखूनों को चमकाने का सबसे आसान तरीका

नाखूनों को साफ करने के लिए नींबू का इस्तेमाल दो आसान तरीकों से किया जा सकता है, जो दोनों ही बेहद असरदार हैं:

नींबू और पानी का घोल (Lemon Water Soak)

एक कटोरी में गुनगुना पानी लें. उसमें एक पूरे नींबू का रस निचोड़ दें. आप चाहें तो इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं, यह सफाई को और बढ़ा देगा.

अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस पानी में 5 से 10 मिनट के लिए डुबोकर रखें.

10 मिनट बाद, नींबू के छिलके या टूथब्रश से नाखूनों को हल्के हाथ से रगड़ें.

सादे पानी से हाथ धोकर सुखा लें.

दूसरा तरीका- सीधे नींबू का इस्तेमाल (Direct Lemon Rub)

एक ताजा नींबू लें और उसे बीच से आधा काट लें.

कटे हुए नींबू के टुकड़े को सीधे अपने पीले नाखूनों पर धीरे-धीरे रगड़ें. खासकर उन कोनों पर ध्यान दें जहां पीलापन ज्यादा है.

इसे 10 मिनट तक नाखूनों पर लगा रहने दें.

गुनगुने पानी से हाथ धो लें.

नींबू लगाने के बाद क्या करें?

नींबू एसिडिक होता है, इसलिए यह सफाई तो कर देता है, लेकिन साथ ही यह नाखून और उसके आस-पास की स्किन को थोड़ा ड्राई (सूखा) भी कर सकता है. इसीलिए, जैसे ही आप नींबू से अपने हाथ धो लें, तुरंत किसी अच्छे मॉइस्चराइजर, हैंड क्रीम या नारियल तेल (Coconut Oil) से नाखूनों और क्यूटिकल्स की मालिश जरूर करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)