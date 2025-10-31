पैरों के गंदे-पीले नाखूनों को कैसे करें साफ? जानिए आसानी से सफाई करने की टिप्स, आ जाएगी चमक

Tips to Shine Yellow Dirty Nails: अधिकतर लोग अपने हाथों की खूबसूरती पर तो ध्यान दे देते हैं लेकिन अपने पैरों की केयर करना भूल ही जाते हैं. कई बार पैरों के नाखून में फंगस भी लग जाता है जिससे वे काफी गंदे और पीले नजर आने लगते हैं. अगर आपके पैरों के नाखून भी काले-पीले और गंदे हो गए हैं और आप साफ करने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको कुछ ऐसी आसान और असरदार घरेलू टिप्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने नाखूनों की गहराई से सफाई कर नेचुरली चमका सकते हैं.

गुनगुना पानी

अगर आपके पैरों के नाखूनों पर फंगस या फिर गंदगी जमा हो गई है तो आप ये टिप अपना सकते हैं. इसके लिए आप अपने पैरों को गुनगुने पानी में 15 से 20 मिनट तक डुबो कर रखें. इसके बाद आप ब्रश की मदद से सफाई करें. इससे जमी हुई फंगस और गंदगी फूल जाती है और आसानी से हट जाती है.

आप पानी में थोड़ा सा सेब का सिरका मिलाकर एक घोल तैयार कर लें. अब इस घोल में अपने नाखूनों को करीब 15 मिनट तक डुबों कर रखें. इससे नाखून पर जमी गंदगी और फंगस हट जाती है.

गंदे-मैले नाखूनों को शाइनी बनाने के लिए आप ये उपाय अपना सकते हैं. इसके लिए आप संतरे के जूस में अंडे का व्हाइट पार्ट अच्छे से मिक्स कर लें. अब इस मिश्रण को अपने नाखूनों पर लगाएं और फिर थोड़ी देर बाद धो लें. इससे आपके नाखून नेचुरली चमक सकते हैं.

अपने पैरों के नाखूनों की सफाई के लिए आप शैंपू का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा शैंपू मिक्स करें. अब इस मिश्रण में अपने पैरों को थोड़ी देर के लिए डुबो दें. इसके बाद ब्रश और स्क्रब की मदद से अपने नाखूनों को साफ करें. इससे आपके नाखून शाइनी हो सकते हैं.

गंदे-पीले नाखूनों को साफ करने के लिए ये घरेलू उपाय काफी कारगर साबित हो सकता है. इसके लिए आप बेसन में नींबू का रस मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को अपने नाखूनों पर 15 से 20 मिनट तक लगाकर छोड़ दें. इसके बाद गुनगुने पानी से पैरों को धो लें. इससे नाखूनों की अच्छे से सफाई हो जाएगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.