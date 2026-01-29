विज्ञापन
अब बिना ऐप खोले...ChatGPT और Gemini से बुक होगा खाना, Swiggy की AI क्रांति

सोचिए...ऐप खोलने की झंझट खत्म, सीधे ChatGPT या Gemini जैसे AI चैटबॉट से कहो...खाना, ग्रॉसरी ऑर्डर करो या रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर लो. Swiggy ने लांच किया ऐसा कमाल का फीचर जो आपकी डिजिटल जिंदगी को और आसान बना देगा.

अब बिना ऐप खोले AI से मंगाओ खाना, ग्रॉसरी और रेस्टोरेंट की टेबल भी बुक!

ChatGPT food order: आज के जमाने में हर कोई ऐप्स पर निर्भर है, लेकिन Swiggy ने अब एक ऐसा कदम उठाया है, जिससे ऐप खोलना भी जरूरी नहीं रह जाएगा. कंपनी ने Model Context Protocol (MCP) के जरिए ChatGPT, Google Gemini, Anthropic Claude जैसे AI चैटबॉट को अपनी सर्विस से जोड़ दिया है. अब यूजर सीधे AI से बात करके खाना, इंस्टामार्ट की ग्रॉसरी और डाइनआउट में रेस्टोरेंट टेबल बुक कर सकेंगे. MCP AI को यूजर की तरफ से ऑर्डर प्रोसेस करने और डिलीवरी ट्रैक करने की भी अनुमति देता है.

ऑर्डरिंग में आएगा क्रांतिकारी बदलाव (Revolutionizing Ordering Experience)

सोचिए आप बस टाइप करिए, 'थाई ग्रीन करी के लिए सामग्री भेजो' या 'मेरे लिए टॉप रेटेड बिरयानी ऑर्डर करो', AI बाकी सब संभाल लेगा. Swiggy का AI अब 40,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स और रेस्टोरेंट ऑप्शन में से सही चॉइस चुनने में मदद करेगा. AI न सिर्फ ऑर्डर देगा, बल्कि डिलीवरी ट्रैकिंग और बुकिंग भी करेगा, वो भी एकदम आसान और फास्ट.

Photo Credit: social media

क्यों है यह फीचर खास? (Why This Feature Matters?)

यह फीचर समय की बचत करेगा, यूजर के अनुभव को सरल बनाएगा और टेक्नोलॉजी के जरिए सर्विस को पर्सनलाइज्ड बनाएगा. ऐप के झंझट से मुक्त होकर सीधे AI से बात करना यूजर के लिए एक नया और सहज तरीका होगा. Swiggy का यह कदम इसे भारत की सबसे एडवांस AI-ड्रिवन कंज्यूमर टेक कंपनी बनने की दिशा में ले जा रहा है.

Swiggy का AI चैटबॉट से कनेक्शन (Swiggy's AI Chatbot Integration)

Swiggy ने AI चैटबॉट के जरिए ऑर्डरिंग की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है. यह नया फीचर यूजर के लिए बेहद सुविधाजनक, तेज और स्मार्ट सर्विस का वादा करता है, जिससे डिजिटल लाइफ और भी आसान हो जाएगी.

