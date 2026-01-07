विज्ञापन

Katrina- Vicky ने बेटे का नाम रखा विहान, जानिए इस नाम के 5 मतलब, जो हर माता-पिता को पता होने चाहिए

Katrina Kaif-Vicky Kaushal Reveals Baby Name: कटरीना और विक्की ने अपने बेटे को विहान कौशल (Vihaan Kaushal) नाम दिया है. इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर की गई पोस्ट में उन्होंने लिखा 'हमारी रोशनी की किरण विहान कौशल. हमारी दुआएं कुबूल हुईं हैं. जिंदगी बेहद खूबसूरत है...'. आइए जानते हैं विहान नाम का क्या खास मतलब होता है.

क्या है विहान कौशन का मतलब?
Vihaan Kaushal Name Meaning: बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) के घर में हाल ही में किलकारियां गूंजी हैं. कपल एक प्यारे बेटे के पैरेंट्स बने हैं. अब उन्होंने अपने बच्चे का नाम रिवील किया है. कपल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्होंने बेटे के नाम के साथ-साथ इसका खास मतलब भी बताया है. आइए जानते हैं.

इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया नाम रिवील

कटरीना और विक्की ने अपने बेटे को विहान कौशल (Vihaan Kaushal) नाम दिया है. इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर की गई पोस्ट में उन्होंने लिखा 'हमारी रोशनी की किरण विहान कौशल. हमारी दुआएं कुबूल हुईं हैं. जिंदगी बेहद खूबसूरत है. हमारी दुनिया पल भर में बदल गई. शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता कि हम कितने आभारी हैं.'

क्या है विहान का मतलब? (Meaning of Vihaan Name)

विहान संस्कृत का एक शब्द है, आइए जानते हैं इसके 5 खास मतलब.

1. भोर / सुबह

विहान का मतलब होता है दिन की शुरुआत का समय, जब अंधेरा समाप्त होकर रोशनी फैलने लगती है. यह शुद्धता और ताजगी को दर्शाता है.

2. नई शुरुआत

विहान नाम हर नए दिन के साथ मिलने वाली नई उम्मीदों, अवसरों और सकारात्मक बदलावों का प्रतीक भी माना जाता है.

3. रोशनी की किरण

विहान का संबंध सूर्य की पहली किरण से माना जाता है, जो अंधेरे को दूर कर रोशनी फैलाती है.

4. आशावाद

विहान नाम आशा, सकारात्मक सोच और उज्ज्वल भविष्य को भी दर्शाता है.

5. ऊर्जा

यह नाम जीवन शक्ति, उत्साह और आगे बढ़ने के जोश का प्रतीक माना जाता है.

हाल ही में मनाई शादी की चौथी सालगिरह

जानकारी के लिए बता दें कि, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ 9 दिसंबर 2021 को शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों ने राजस्थान के खूबसूरत सिक्स सेंस फोर्ट बरवाड़ा में शादी की थी. यह शादी समारोह बेहद प्राइवेट था, जिसमें केवल परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. हाल ही में इस कपल ने अपनी शादी की चौथी सालगिरह मनाई. इस मौके पर विक्की ने कैटरीना के साथ एक फोटो भी पोस्ट की थी. वर्कफ्रंट की बात करें तो, विक्की संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे. 

