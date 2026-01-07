टॉयलेट में कितनी देर बैठना चाहिए? जानें ज्यादा देर बैठने से क्या नुकसान होते हैं

Why Sitting on the Toilet Too Long Can Be Harmful: टॉयलेट में बैठकर फोन चलाना आजकल आम बात हो गई है. कई लोग 20-25 मिनट तक भी कमोड पर बैठे रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है? इसी बारे में डाइटीशियन श्रेया गोयल अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने टॉयलेट में ज्यादा देर बैठने के नुकसान बताए हैं. आइए जानते हैं इस बारे में, साथ ही जानेंगे टॉयलेट में कितनी देर बैठना चाहिए.

अगर हम दोपहर में सोते हैं तो क्या होता है, क्या दिन में सोना हमारी बॉडी के लिए सही है?

क्यों सही नहीं है टॉयलेट में देर तक बैठना?

डाइटीशियन बताती हैं कि एक हेल्दी बॉवेल मूवमेंट कुछ ही मिनटों में होना चाहिए. नॉर्मली 5 से 10 मिनट काफी होते हैं. 10-15 मिनट से ज्यादा टॉयलेट में बैठना सही नहीं माना जाता है. अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं या ज्यादा स्ट्रेन देते हैं, तो इससे कब्ज की समस्या बढ़ सकती है. लंबे समय तक बैठने से रेक्टल एरिया पर दबाव बढ़ता है, जिससे पाइल्स यानी बवासीर, एनल फिशर और दुर्लभ मामलों में फिकल इंपैक्शन जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है.

सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, वह है फोन लेकर टॉयलेट जाना. फोन पर स्क्रॉल करते-करते हम जरूरत से ज्यादा देर बैठ जाते हैं. इससे धीरे-धीरे बॉवेल हैबिट खराब हो जाती है और शरीर नेचुरल तरीके से मल त्याग नहीं कर पाता है. इसके अलावा लंबे समय तक बैठने से रेक्टल मसल्स कमजोर होने लगती हैं और दर्द या असुविधा बनी रहती है.

स्वच्छता के नजरिए से भी फोन टॉयलेट में ले जाना खतरनाक है. बाथरूम के बैक्टीरिया और कीटाणु फोन पर चिपक जाते हैं और बाद में यही फोन हमारे बिस्तर, डाइनिंग टेबल और हाथों तक बैक्टीरिया पहुंचा देता है. इससे इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है.

इसलिए बेहतर यही है कि टॉयलेट सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करें, आराम करने या टाइम पास करने के लिए नहीं. फोन बाहर रखें, ज्यादा स्ट्रेन न दें और बॉडी के नेचुरल सिग्नल पर ध्यान दें. अगर बार-बार कब्ज या टॉयलेट में परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

