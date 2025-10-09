पीले दांतों को मोतियों की तरह चमका देगी किचन में पाई जाने वाली ये पीली चीज, डॉक्टर रोबिन शर्मा ने बताया देसी नुस्खा

Yellow Teeth Home Remedies: मुस्कान आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती है. लेकिन कई बार लोग इस मुस्कुराहट को छिपाने लगते हैं तो उसकी वजह होती है पीले दांत. दांतों पर जमा पीली परत ना सिर्फ आपके लुक्स को प्रभावित करती है बल्कि आपका सेल्फ कांफिडेंस को भी कम करती है. कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि दोनों टाइम पर ब्रश करने के बाद भी उनके दांतों पर पीली परत जमा रहती है.

बाजार में मिलने वाले कई प्रोडक्ट्स जो महंगे होते हैं और दांतों पर जमा पीली परत को हटाने का दावा करते हैं. कई बार उनमें इस्तेमाल किए गए केमिकल दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए कई लोग आज के समय में देसी उपायों की मदद ले रहे हैं. आज हम आपको एक ऐसा ही देसी नु्स्खा बताएंगे जो आर्युवेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा ने अपने एक वीडियो में शेयर किया है कि घर पर आप कैसे होममेड टूथपेस्ट बना सकते हैं जो आपके दांतों पर जमा पीली परत को हटाने में भी मददगार है.

दांतों पर जमा पीली परत हटा देगा ये देसी टूथपेस्ट

सामग्री

नमक

हल्दी

सरसों का तेल

लौंग पाउडर

इस होममेड टूथपेस्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए दस ग्राम नमक, दस ग्राम हल्दी और दस ग्राम सरसों का तेल साथ ही दो ग्राम के करीब लौंग उसका पाउडर बनाकर इन चारों चीजों को अच्छे से मिलाकर रख लें. और जब भी ब्रश करें इस पेस्ट का इस्तेमाल करें. इसका रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद आपको कुछ ही महीनों में अंतर दिखने लगेगा. आपके दांतों पर जमा पीली परत खुद बा खुद हट जाएगी और आपके दांत मोतियों की तरह चमकदार हो जाएंगे.

