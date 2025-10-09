विज्ञापन
विशेष लिंक

पीले दांतों को मोतियों की तरह चमका देगी किचन में पाई जाने वाली ये पीली चीज, डॉक्टर रोबिन शर्मा ने बताया देसी नुस्खा

Yellow Teeth Home Remedies: मार्केट में दांत सफेद करने के कई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप दांतों का पीलापन दूर कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
पीले दांतों को मोतियों की तरह चमका देगी किचन में पाई जाने वाली ये पीली चीज, डॉक्टर रोबिन शर्मा ने बताया देसी नुस्खा
पीले दांतों को मोतियों की तरह चमका देगी किचन में पाई जाने वाली ये चीज.

Yellow Teeth Home Remedies: मुस्कान आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती है. लेकिन कई बार लोग  इस मुस्कुराहट को छिपाने लगते हैं तो उसकी वजह होती है पीले दांत. दांतों पर जमा पीली परत ना सिर्फ आपके लुक्स को प्रभावित करती है बल्कि आपका सेल्फ कांफिडेंस को भी कम करती है. कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि दोनों टाइम पर ब्रश करने के बाद भी उनके दांतों पर पीली परत जमा रहती है. 

बाजार में मिलने वाले कई प्रोडक्ट्स जो महंगे होते हैं और दांतों पर जमा पीली परत को हटाने का दावा करते हैं. कई बार उनमें इस्तेमाल किए गए केमिकल दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए कई लोग आज के समय में देसी उपायों की मदद ले रहे हैं. आज हम आपको एक ऐसा ही देसी नु्स्खा बताएंगे जो आर्युवेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा ने अपने एक वीडियो में शेयर किया है कि घर पर आप कैसे होममेड टूथपेस्ट बना सकते हैं जो आपके दांतों पर जमा पीली परत को हटाने में भी मददगार है. 

दांतों पर जमा पीली परत हटा देगा ये देसी टूथपेस्ट

ये भी पढ़ें: इस दाल का पानी पीने से बढ़ेगी विटामिन बी12, जानिए कब और कैसे करना है सेवन, फिर नहीं होगी Vitamin B12 की कमी

सामग्री

  • नमक
  • हल्दी
  • सरसों का तेल
  • लौंग पाउडर

इस होममेड टूथपेस्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए दस ग्राम नमक, दस ग्राम हल्दी और दस ग्राम सरसों का तेल साथ ही दो ग्राम के करीब लौंग उसका पाउडर बनाकर इन चारों चीजों को अच्छे से मिलाकर रख लें. और जब भी ब्रश करें इस पेस्ट का इस्तेमाल करें. इसका रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद आपको कुछ ही महीनों में अंतर दिखने लगेगा. आपके दांतों पर जमा पीली परत खुद बा खुद हट जाएगी और आपके दांत मोतियों की तरह चमकदार हो जाएंगे. 

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yellow Teeth, Yellow Teeth Remedies, Home Remedies To Get Rid Of Yellow Teeth, Home Remedies To Get Rid Of Yellow Teeth In Hindi, Lifestyle, Home Remedies For Yellow Teeth, How To Whiten Teeth Naturally, Whitening Teeth At Home, Yellow Teeth Solution, Natural Teeth Whitening Tips, Coconut Oil Pulling, Neem For Teeth Whitening
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com