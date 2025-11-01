आटे में 1-1 चुटकी मिला दें ये 2 चीजें, रूई जैसी मुलायम बनेंगी रोटी हर कोई करेगा तारीफ

Soft Chapati Tips: भारतीय घरों में हर रोज खाने में रोटी जरूर बनती है. सुबह से लेकर रात तक तीनों समय रोटियां जरूर बनती हैं. जिन्हें अलग-अलग तरह की सब्जी और रोटियों के साथ खाया जाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गेंहू के आटे की बनी रोटियां शाम तक सूख जाती हैं और टाइट होने लगती हैं. जो कि खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं. अगर आपकी भी सॉफ्ट रोटियां बनाने की हर ट्रिक फेल हो गई है तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी चीज जिसको चुटकी भर अपने आटे में मिलाकर रोटी बनाने से रोटियां बेहद सॉफ्ट (Soft Chapati) बनेंगी और फूल भी जाएंगी.

कैसे बनाएं मुलायम रोटियां । How To Make Soft Chapati

मुलायम रोटी बनाने के लिए आपको आटा गूंथते समय उसमें चुटकीभर दो चीजों को मिला देना है. जो आपको रोटियों को रूई जैसा मुलायम और हल्का बना देगा. रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते अगर आप उसमें एक चुटकी नमक और हल्की सी चीनी मिला कर आटा गूंथ लेते हैं तो ये रोटी को मुलायम बनाने में मदद करता है और उसके पचने की क्षमता भी बढ़ जाती है.

इसके बाद आटा को गूंथ लें और फिर इसे सूती कपड़े से ढककर रेस्ट करने के लिए रख दें. इस प्रोसेस के दौरान गूंथे हुए आटे में फर्मेंटेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है और उसमें ख़मीर बनने लगता है. जिससे आपकी बनाई रोटी बेहद कोमल और हल्की बनेगी.

कैसे बनाएं रोटी

1 कटोरी आटा

1 चुटकी काला नमक

1 चुटकी चीनी

पानी

एक बड़े बर्तन में आटा लें और इसमें एक चुटकी काला नमक, चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. अब इस आटे में थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लें. आटा गूंथने के बाद इसको सूती कपड़े से ढ़ककर रेस्ट होने के लिए रख दें. इसके बाद रोटी बनाएं. आपकी रोटी मुलायम बनेगी इसके साथ ही ये ठंडी होने पर भी सूखेगी नही.

