विज्ञापन
विशेष लिंक

आटे में 1-1 चुटकी मिला दें ये 2 चीजें, रूई जैसी मुलायम बनेंगी रोटी हर कोई करेगा तारीफ

Soft Chapati Tips: अगर खूब देर तक आटा गूंथने के बाद भी आपकी रोटियां सॉफ्ट नहीं बनती हैं तो आप इन दो चीजों को आटा गूंथते वक्त उसमें मिला दीजिए और फिर देखिए रूई जैसी मुलायम बनेंगी आपकी रोटी और हर खाने वाला करेगा आपकी तारीफ.

Read Time: 3 mins
Share
आटे में 1-1 चुटकी मिला दें ये 2 चीजें, रूई जैसी मुलायम बनेंगी रोटी हर कोई करेगा तारीफ
How To Make Soft Roti: मुलायम और फूली हुई रोटी बनाने के लिए ध्यान रखें ये बातें.

Soft Chapati Tips: भारतीय घरों में हर रोज खाने में रोटी जरूर बनती है. सुबह से लेकर रात तक तीनों समय रोटियां जरूर बनती हैं. जिन्हें अलग-अलग तरह की सब्जी और रोटियों के साथ खाया जाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गेंहू के आटे की बनी रोटियां शाम तक सूख जाती हैं और टाइट होने लगती हैं. जो कि खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं. अगर आपकी भी सॉफ्ट रोटियां बनाने की हर ट्रिक फेल हो गई है तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी चीज जिसको चुटकी भर अपने आटे में मिलाकर रोटी बनाने से रोटियां बेहद सॉफ्ट (Soft Chapati) बनेंगी और फूल भी जाएंगी.

कैसे बनाएं मुलायम रोटियां । How To Make Soft Chapati 

मुलायम रोटी बनाने के लिए आपको आटा गूंथते समय उसमें चुटकीभर दो चीजों को मिला देना है. जो आपको रोटियों को रूई जैसा मुलायम और हल्का बना देगा. रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते अगर आप उसमें एक चुटकी नमक और हल्की सी चीनी मिला कर आटा गूंथ लेते हैं तो ये रोटी को मुलायम बनाने में मदद करता है और उसके पचने की क्षमता भी बढ़ जाती है. 

ये भी पढ़ें: अदरक खाने के फायदे-नुकसान, किन लोगों को खानी चाहिए अदरक, किन लोगों को पहुंचाती है नुकसान

इसके बाद आटा को गूंथ लें और फिर इसे सूती कपड़े से ढककर रेस्ट करने के लिए रख दें. इस प्रोसेस के दौरान गूंथे हुए आटे में फर्मेंटेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है और उसमें ख़मीर बनने लगता है. जिससे आपकी बनाई रोटी बेहद कोमल और हल्की बनेगी.

कैसे बनाएं रोटी

  • 1 कटोरी आटा
  • 1 चुटकी काला नमक
  • 1 चुटकी चीनी
  • पानी

एक बड़े बर्तन में आटा लें और इसमें एक चुटकी काला नमक, चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. अब इस आटे में थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लें. आटा गूंथने के बाद इसको सूती कपड़े से ढ़ककर रेस्ट होने के लिए रख दें. इसके बाद रोटी बनाएं. आपकी रोटी मुलायम बनेगी इसके साथ ही ये ठंडी होने पर भी सूखेगी नही.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Food News, Kneading Dough, Soft Chapati, Soft Roti, Fluffy Roti, How To Knead Dough For Soft Chapati, Soft Roti Kaise Banate Hain, Salt In Flour, Mix These Thing In Flour For Soft Chapati, Mix This Powder In Flour To Make Soft Chapati, Soft Fluffy Roti Tips, How To Make Soft Roti&nbsp;, Mulayam Roti, Fooli Roti, Fooli Roti Kaise Banate Hain
Get App for Better Experience
Install Now