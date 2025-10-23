क्या माइक्रोवेव में खाना पकाना सेहत के लिए हानिकारक है? जानिए 5 बड़े नुकसान

Microwave Food Is Harmful | Microwave Ke Nuksan: आजकल माइक्रोवेव ओवन हर घर का हिस्सा बन चुका है. ऑफिस से थके-हारे लौटने के बाद झटपट खाना गर्म करना हो या बच्चों के लिए इंस्टेंट स्नैक्स बनाना हो, माइक्रोवेव एक आसान विकल्प लगता है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि माइक्रोवेव में खाना पकाना आपकी सेहत पर क्या असर डालता है हालांकि माइक्रोवेव तकनीक समय बचाने में मदद करती है, लेकिन इसके लगातार इस्तेमाल से शरीर को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं. आइए जानते हैं माइक्रोवेव में खाना पकाने के 5 बड़े नुकसान, जिन्हें जानना हर किसी के लिए जरूरी है.

ये भी पढ़ें: गेहूं, बाजरा, रागी की रोटियों को पचने में कितना समय लगता है? जानें कौन से आटे की रोटियां किस मौसम में खाएं

माइक्रोवेव की तकनीक क्या है?

माइक्रोवेव ओवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उपयोग करता है. इसमें माइक्रोवेव नामक रेडियो तरंगें होती हैं जो खाने के अंदर मौजूद पानी के अणुओं को कंपन में लाती हैं. ये कंपन गर्मी पैदा करते हैं और खाना पकता या गर्म होता है.

यह प्रक्रिया तेज़ होती है, लेकिन इसमें खाना बाहर से नहीं बल्कि अंदर से गर्म होता है। यही कारण है कि माइक्रोवेव में खाना जल्दी तैयार हो जाता है।

माइक्रोवेव में खाना पकाने के नुकसान (Disadvantages of Microwave Cooking)

1. पोषक तत्वों की कमी

माइक्रोवेव में खाना पकाने से उसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स नष्ट हो सकते हैं. खासकर पानी में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन C और B-complex गर्मी के संपर्क में आकर टूट जाते हैं. इससे खाना तो गर्म हो जाता है, लेकिन उसका न्यूट्रिशन घट जाता है.

2. प्लास्टिक कंटेनर से केमिकल रिसाव

अगर आप माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाइए. गर्म होने पर प्लास्टिक से फ्थैलेट्स (phthalates) जैसे हानिकारक केमिकल्स निकल सकते हैं, जो खाने में मिल जाते हैं. ये केमिकल्स हार्मोनल असंतुलन, कैंसर और प्रजनन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं.

ये भी पढ़ें: एक महीने तक चावल न खाने से क्या होगा?

3. खाना असमान रूप से गर्म होता है

माइक्रोवेव में खाना अक्सर असमान रूप से गर्म होता है. इसका मतलब है कि कुछ हिस्से बहुत गर्म हो जाते हैं जबकि कुछ ठंडे रह जाते हैं. इससे बैक्टीरिया पूरी तरह नष्ट नहीं होते और फूड पॉइज़निंग का खतरा बना रहता है.

4. रेडिएशन का प्रभाव

माइक्रोवेव ओवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उपयोग करता है. हालांकि यह रेडिएशन माइक्रोवेव के अंदर सीमित रहता है, लेकिन अगर ओवन पुराना है या उसका दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता, तो यह रेडिएशन बाहर आ सकता है. लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से नर्वस सिस्टम पर असर पड़ सकता है.

5. स्वाद और टेक्सचर में गिरावट

माइक्रोवेव में बार-बार खाना गर्म करने से उसका स्वाद और टेक्सचर बदल जाता है. सब्जियां रबर जैसी हो जाती हैं, दालें सूख जाती हैं और रोटियां सख्त हो जाती हैं. इससे न सिर्फ खाने का मजा कम होता है, बल्कि पाचन में भी दिक्कत आ सकती है.

ये भी पढ़ें: असली लौंग की पहचान कैसे करें? अपनाएं ये तरीका, मिनटों में सामने आजाएगा सच

कैसे करें माइक्रोवेव का सुरक्षित इस्तेमाल?

माइक्रोवेव-सेफ ग्लास या सिरेमिक बर्तन ही इस्तेमाल करें.

प्लास्टिक कंटेनर से बचें, खासकर गर्म करने के लिए.

खाना ढककर गर्म करें, ताकि नमी बनी रहे.

हर बार ताजा खाना खाने की कोशिश करें, बार-बार गर्म न करें.

माइक्रोवेव की सफाई रेगुलक करें, ताकि बैक्टीरिया न पनपे.

माइक्रोवेव का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करना जरूरी नहीं है, लेकिन सावधानी और समझदारी से इसका उपयोग करना बेहद जरूरी है. अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर रहे, तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल सीमित करें और सही तरीके अपनाएं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)