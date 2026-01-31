आज क्या बनाऊं: मार्केट जैसे रसीले काले जामुन कैसे बनाएं, नोट करें आसान तरीका

Black Gulab Jamun Recipe: काला गुलाब जामुन हर भारतीय का फेवरट स्वीट है. यह न केवल स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि अपनी गहरी रंगत, अलग बनावट और खास बनाने की विधि के कारण भी लोगों को बेहद पसंद आता है. आम गुलाब जामुन से अलग, काला गुलाब जामुन बाहर से गहरा भूरा या लगभग काले रंग का होता है और अंदर से बेहद मुलायम व रसीला. sumiscookingcorner_yt ने अपने इंस्ट्राग्राम पर काला गुलाब जामुन बनाने का वीडियो शेयर किया है.

काले गुलाब जामुन का इतिहास- (History of Black Gulab Jamun)

गुलाब जामुन का इतिहास मध्य एशिया और फारसी किचन से जुड़ा माना जाता है. कहा जाता है कि यह मिठाई फारस के “लुक़मत-अल-क़ादी” नामक व्यंजन से प्रेरित है, जिसे मुग़ल काल में भारत लाया गया. भारत आने के बाद इसमें दूध से बने खोए, देसी घी और चीनी की चाशनी का उपयोग शुरू हुआ और धीरे-धीरे यह भारतीय स्वाद के अनुसार ढल गया.

कैसे बनाएं काला गुलाब जामुन- (How To Make Black Gulab Jamun)

सामग्री-

आटे के लिए-

छेना (ताज़ा पनीर) – 1 कप

कसा हुआ मावा/खोया (बिना मीठा) - 100 ग्राम

दूध पाउडर - 2 बड़े चम्मच

मैदा (ऑल-पर्पस फ्लोर) – 2 बड़े चम्मच

सूजी (सेमोलिना) – 2 बड़े चम्मच

पिसी हुई चीनी - 2 बड़े चम्मच

इलायची पाउडर - ⅛ छोटा चम्मच

बेकिंग सोडा – ⅛ छोटा चम्मच

तेल या घी – तलने के लिए

चीनी की चाशनी के लिए-

चीनी – 2 कप

पानी – 2 कप

इलायची की फली – 2-3

केसर के कुछ धागे (वैकल्पिक)

केवड़ा जल - 1 छोटा चम्मच

विधि-

काला गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध उबालें. फिर इस दूध में डालकर अच्छे से मिक्स कर दें. जब दूध फट जाए तो इसे एक सूती कपड़े की मदद से पानी डालकर छान लें और पान निचोड़ दें. अब एक पैन में शक्कर, पानी, इलायची और केसर डाल कर अच्छे से मिक्स करें. इस पानी को तब तक पकाएं जब तक एक तार की चाशनी न बनने लगे. अब एक बाउल में घर का बना छेना यानि जो दूध फाडकर हमने बनाया, खोया, सूजी, चीनी पाउडर, दूध पाउडर, मैदा डालकर सभी को अच्छे से मिक्स कर लें. अब ऊपर से इलायची पाउडर और बेकिंग सोड़ा मिलाएं. अब इससे छोटे-छोटे बॉल बनाएं और पैन में तेल गरम करके फ्राई करें. इन्हें धीमी आंच पर ही फ्राई करें. एक प्लेट में निकालें और चाशनी में डाल दें. कुछ देर बाद चाशनी से निकाल कर सर्व करें.

