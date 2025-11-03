आज डिनर में क्या बनाऊं: अचानक घर में आ गए हैं गेस्ट तो रेस्टोरेंट स्टाइल में झटपट बनाएं सोया दो प्याजा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे खाने वाले

High-Protein Dinner: अक्सर ऐसा होता है कि घर पर अचानक गेस्ट आ जाते हैं और तब हमें समझ नहीं आता कि उन्हें डिनर में बनाकर क्या खिलाएं. अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो समझ सकते हैं कि ये सवाल कितना परेशान करता है. अगर आप भी अपने घर आए गेस्ट को डिनर में कुछ ऐसा खिलाना चाहते हैं कि वो आपकी तारीफ करते न थके, तो आप बिल्कुल सही जगह पर. क्योंकि आज हम आपको सोया दो-प्याजा की टेस्टी और आसान रेसिपी बता रहे हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

सोया दो-प्याज़ा, इस रेसिपी में दो पूरे प्याज का उपयोग किया जाता है. इसके अलावा, इस रेसिपी एक इंटरेस्टिंग एडिसन एड किया गया हैं. इसमें आप बेबी अनियन और ग्रीन अनियन का प्रयोग कर सकते हैं. सोया ग्रैन्यूल्स या सोया नगेट्स दोनों का उपयोग इस कर सकते हैं. सोया को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये डिश आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें- आज डिनर में क्या बनाऊं: होटल जैसा बनेगा शाही पनीर, बस इन बातों का रखें ख्याल, फटाफट नोट करें रेसिपी

कैसे बनाएं सोया दो प्याजा- (How To Make Soya Do-Pyaaza Recipe At Home)

सामग्री-

सोया ग्रेन्यूल्स/नगेट्स, भिगोया हुआ

प्याज, कटा हुआ

टमाटर प्यूरी

अदरक-लहसुन का पेस्ट

तेल

सौंफ के बीज

नमक

लाल मिर्च पाउडर

हल्दी पाउडर

धनिया पाउडर

गरम मसाला

धनिया पत्ती, गार्निश के लिए

विधि-

इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करें. फिर इसमें सौंफ के बीजों को डालें जब तक कि यह फूटने न लगे. अब पैन में कटे हुए प्याज़ डालें और उन्हें कुछ मिनट तक पकने दें. टमाटर प्यूरी और अदरक लहसुन के पेस्ट में मिलाएं. मिश्रण को कुछ मिनट के लिए पकने दें. अब, मसाले और सोया नगेट्स या दाने डालें. एक ढक्कन के साथ पैन को कवर करें. सब कुछ एक साथ मिलाने के लिए आंच कम करें. कटी हरी धनिया से गार्निश करें और गरमागरम सर्व करें.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)