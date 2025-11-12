आज डिनर में क्या बनाऊं: मीठे में बनाना चाहते हैं कुछ क्विक और आसान तो ट्राई करें मीठे चावल, नोट करें रेसिपी

भारतीय अक्सर रात के खाने के बाद मीठा खाना पसंद करते हैं. अगर आपके घर में भी यही होता है और आज कुछ बचा नहीं फ्रिज में तो आप मार्केट से नहीं घर पर तैयार कर सकते हैं मीठे चावल. इसे छोटे से लेकर बड़े तक सभी खाना पसंद करते हैं. आपको बता दें कि यह एक पारंपरिक डिश है जिसे उबले हुए चावल, चीनी, ड्राई फ्रूट्स और पीला रंग डालकर बनाया जाता है. इसे जर्दा भी कहा जाता है जिसका मतलब ही पीला रंग होता है. आमतौर पर इस डिश को पार्टियों में भी स्वीट डिश के रूप पर बनाया जाता है.

मीठे चावल बनाना काफी आसान है और इसे बनाने के लिए चावल, बादाम, इलाइची, चीनी, किशमिश और लौंग आदि की आवश्यकता होती है. मीठे चावल को दम पर पकाया जाता है जिससे सारी चीजों का स्वाद चावलों में आ सके. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं मीठे चावल- (How To Make Meethe chawal Recipe)

सामग्री-

चावल

चीनी

पानी

पीला रंग

लौंग

हरी इलाइची

किशमिश

घी

बादाम

आटा ढक्कन को सील करने के लिए

विधि-

मीठे चावल बनाने के लिए सबसे पहले उबालने के लिए पानी लें और भीगे हुए चावलों का पानी निकाकर उसमें डाल दें, इसी के साथ ही इसमें पीला रंग, लौंग इलायची भी डालें. जब यह उबलने लगे तो आंच को धीमा कर दें और धीमी आंच पर चावलों को तब तक पकाएं जब तक वह पूरी तरह न पक जाएं. अब चावलों का पानी निकालकर दो बार ठंडे पानी से धोकर छलनी में ​ही छोड़ दें ताकि उसका पूरा पानी निकल जाएं. एक हैवी बेस पैन में घी गर्म करके किशमिश और बादाम को रंग बदलने तक भूनें. इन्हें एक तरफ निकाल कर रख दें और उसी घी में चावल डालकर अच्छे से मिलाएं. इसके बाद पैन के ढक्कन के किनारों पर घी लगाएं साथ आटे को रोल करके उस पर भी लगाएं. आंच को धीमा करें, अब पैन में से आधे चावलों को निकाल लें और इन्हें अच्छे से फैला लें, इसके ऊपर चीनी की एक परत लगाएं. फिर से चावलों को परत में बिछाएं और बाकी बची हुई चीनी को इस पर फैलाएं. अब ढक्कन को आटे का रोल लगाकर अच्छी तरह सील कर दें और पैन को तवे पर रखे दें और चावलों को धीमी आंच पर कम से कम आधे घंटे के लिए पकने दें. आटे की सील को हटाकर चावलों को किशमिश और बादाम से गार्निंश करके सर्व करें. इसे आप घर की पार्टी में भी बना सकते हैं.

