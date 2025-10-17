स्वाद और सेहत से भरपूर हैं ये 3 व्यंजन दीवाली पर जरूर करें ट्राई, छोटे से लेकर बड़े तक करेंगे पसंद

Diwali Snacks: त्योहार आते ही लोग टेस्टी चीजें खाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं, शुरूआत में तो जी भर के मिठाइयां और पकवान खाते हैं, लेकिन बाद में पछताना पड़ जाता है, लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम लेकर आए है ऐसी 3 हेल्दी और टेस्टी खाने की रेसिपी जिसकी मदद से आप अपने सेहत की चींता किए बीना त्योहार का पूरा मजा ले सकते हैं और टेस्टी चीजों को खाने का लुत्फ उठा सकते हैं. आइए आगे जानते हैं रेसिपी के बारे में.

चावल खीर

चावल खीर के लाजवाब स्वाद की वजह से इसको ज्यादा पसंद किया जाता है, इसको बनाना इतना आसान होता है कि आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले चावल को भिगोकर पानी में रखना होता है और उसके बाद एक बडे बर्तन में दूध को गर्म करके उसमें चावल को डालना होता है, उसके बाद आंच को कम करके दूध को तबतक उबालना होता है जबतक वह आपके हिसाब से गाढ़ा नहीं हो जाता, उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डाल के खीर का स्वाद बढ़ा सकते हैं और खीर ठंडा होने के बाद सर्व कर सकते हैं.

बटर मुरुक्कू

दीवाली पर नाश्ते में बटर मुरुक्कू सर्व करना परफेक्ट होता है, यह बेसन और चावल के आटे की मदद से बनाया जाता है और एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए आप इसमें मक्खन हींग और जीरा भी डालकर आटे को गूंथ सकते हैं. आटा एकदम मुलायम होना चाहिए और उसमे दरार नहीं होनी चाहिए. थोड़ी देर बाद आटा मुरुक्कू बनाने के लिए तैयार हो जाएगा और कढ़ाई में तेल डालकर आप उसको फ्राई करके बना सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Post Diwali Detox Tips: दिवाली के बाद करना चाहते हैं बॉडी को डिटॉक्स? इन टिप्स को करें फॉलो

क्रंची सेव

क्रंची सेव बेसन की मदद से बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, बेसन के साथ आधा कप चावल का आटा, स्वाद अनुसार नमक, थोडी लाल मिर्च पाउडर और थोडी सी हल्दी डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक बडे़ चम्मच जितना तेल कढ़ाई में गर्म करके मिक्सचर में डाल दें, ऐसा करने से सेव काफी कुरकुरे बनेंगे. सेव को तीखा करने के लिए लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाकर आटे में डाल सकते हैं और सब कुछ मिलाकर आटे को गुठने के बाद उसमे उपर से तेल लगाकर कुछ समय के लिए रख दें. कुछ समय बाद सेव मेकर की मदद से आप टेस्टी और क्रंची सेव कढ़ाई में फ्राई कर सकते है.

प्रस्तुती- Bobby Raj

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)