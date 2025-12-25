विज्ञापन
विशेष लिंक

खिले-खिले चावल कैसे बनाएं? जानें सही तरीका...

Steamed Rice: अगर आप भी चावल खाने के शौकीन हैं और होटल जैसे खिले-खिले चावल बनाना चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलों करें.

Read Time: 3 mins
Share
खिले-खिले चावल कैसे बनाएं? जानें सही तरीका...
Steamed Rice: खिले-खिले चावल कैसे बनाएं.

Steamed Rice: चावल भारतीय घरों में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फूड आइटम है. लंच से लेकर डिनर तक में चावल खाया जाता है. चावल से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती है. लेकिन चावल को घर में बनाते समय अक्सर हम ये देखते हैं कि वो वैसे खिले-खिले नहीं बनते जैसे होटल में होते हैं. अगर आप भी घर में एकदम होटल जैसे खिल-खिले चावल बनाना चाहते हैं, तो इन टिप्स को करें फॉलों. 

खिले-खिले चावल बनाने के लिए अपनाएं ये टिप्स- (Tips To Make Steamed Rice Separate)

1. चावल धोना- खिले हुए चावल बनाने के लिए चावल को अच्छे से धो लें. धोने से अतिरिक्त स्टार्च निकल जाता है, जिससे चावल खिले-खिले बनते हैं.

2. चावल को भिगोना- चावल बनाने से पहले कुछ मिनट के लिए भिगो दें, इससे वे अच्छी तरह से पकते हैं.

3. पानी की मात्रा- खिल-खिले चावल बनाने के लिए पानी की मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी. चावल के लिए पानी की मात्रा सही होनी चाहिए. आमतौर पर, 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी होता है.

4. आंच पर ध्यान रखें- चावल को मध्यम आंच पर पकाएं, इससे वे खिले-खिले होते हैं.

5. चावल अधिक न पकाएं- चावल को अधिक न पकाएं, इससे वे गले और चिपचिपे हो जाते हैं.

6. चावल को रेस्ट दें-  चावल पकने के बाद, उन्हें कुछ मिनट के लिए रेस्ट दें, इससे वे खिले-खिले होते हैं.

ये भी पढ़ें- लाल अंगूर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Image credit: Unsplash

कैसे बनाएं खिले-खिले चावल- How To Make Steamed Rice Separate)

सामग्री-

  • बासमती चावल
  • पानी
  • घी
  • जीरा
  • नमक
  • नींबू का रस (वैकल्पिक)

विधि-

खिले-खिले चावल बनाने के लिए सबसे पहले आप चावल को अच्छी तरह से धो लें और 30 मिनट के लिए भिगो दें. एक बड़े पैन में 2 कप पानी उबालें. उबलते पानी में जीरा और नमक डालें. भिगोए हुए चावल को उबलते पानी में डालें. घी डालें और अच्छी तरह से मिलाएं. चावल को मध्यम आंच पर 15-20 मिनट तक पकाएं या जब तक कि पानी सूख न जाए. यदि आप चाहते हैं कि चावल खिले-खिले हों, तो नींबू का रस डालें. 

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Khile Khile Chawal Kaise Banaen, How To Keep Rice Grains Separate, Easy Ways To Make Rice, Steamed Rice, Cooking Rice Tips, How To Make Rice, Easy Rice Recipe, Easy Rice Recipes, Steamed Rice Cake, How To Steam Rice, How To Cook Rice, Rice Cooking Tips, Rice Grains, Long Grain Rice, Basmati Rice, Khile Khile Chawal
Get App for Better Experience
Install Now