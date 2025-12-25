खिले-खिले चावल कैसे बनाएं? जानें सही तरीका...

Steamed Rice: चावल भारतीय घरों में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फूड आइटम है. लंच से लेकर डिनर तक में चावल खाया जाता है. चावल से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती है. लेकिन चावल को घर में बनाते समय अक्सर हम ये देखते हैं कि वो वैसे खिले-खिले नहीं बनते जैसे होटल में होते हैं. अगर आप भी घर में एकदम होटल जैसे खिल-खिले चावल बनाना चाहते हैं, तो इन टिप्स को करें फॉलों.

खिले-खिले चावल बनाने के लिए अपनाएं ये टिप्स- (Tips To Make Steamed Rice Separate)

1. चावल धोना- खिले हुए चावल बनाने के लिए चावल को अच्छे से धो लें. धोने से अतिरिक्त स्टार्च निकल जाता है, जिससे चावल खिले-खिले बनते हैं.

2. चावल को भिगोना- चावल बनाने से पहले कुछ मिनट के लिए भिगो दें, इससे वे अच्छी तरह से पकते हैं.

3. पानी की मात्रा- खिल-खिले चावल बनाने के लिए पानी की मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी. चावल के लिए पानी की मात्रा सही होनी चाहिए. आमतौर पर, 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी होता है.

4. आंच पर ध्यान रखें- चावल को मध्यम आंच पर पकाएं, इससे वे खिले-खिले होते हैं.

5. चावल अधिक न पकाएं- चावल को अधिक न पकाएं, इससे वे गले और चिपचिपे हो जाते हैं.

6. चावल को रेस्ट दें- चावल पकने के बाद, उन्हें कुछ मिनट के लिए रेस्ट दें, इससे वे खिले-खिले होते हैं.

कैसे बनाएं खिले-खिले चावल- How To Make Steamed Rice Separate)

सामग्री-

बासमती चावल

पानी

घी

जीरा

नमक

नींबू का रस (वैकल्पिक)

विधि-

खिले-खिले चावल बनाने के लिए सबसे पहले आप चावल को अच्छी तरह से धो लें और 30 मिनट के लिए भिगो दें. एक बड़े पैन में 2 कप पानी उबालें. उबलते पानी में जीरा और नमक डालें. भिगोए हुए चावल को उबलते पानी में डालें. घी डालें और अच्छी तरह से मिलाएं. चावल को मध्यम आंच पर 15-20 मिनट तक पकाएं या जब तक कि पानी सूख न जाए. यदि आप चाहते हैं कि चावल खिले-खिले हों, तो नींबू का रस डालें.

