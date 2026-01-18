विज्ञापन
रेस्टोरेंट जैसा मंचूरियन नहीं बन पा रहा घर पर? जान लें वो 6 किचन मिस्टेक्स जो बिगाड़ देती हैं स्वाद

Manchurian Recipe Mistakes: ज्यादातर लोग कुकिंग के समय की कुछ आम गलतियां करते हैं. अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर का बना मंचूरियन बिल्कुल परफेक्ट, कुरकुरा और टेस्टी बने, तो इन 6 गलतियों से जरूर बचें.

Manchurian Recipe Mistakes: बहुत सारे लोग मंचूरियन बनाते हुए कई गलतियां करते हैं.

Cooking Mistakes: मंचूरियन एक ऐसा इंडो-चाइनीज डिश है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आता है. बाहर रेस्टोरेंट में मिलने वाला मंचूरियन जितना स्वादिष्ट लगता है, उतना ही लोग उसे घर पर भी बनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन, अक्सर ऐसा होता है कि घर पर बना मंचूरियन या तो बहुत सख्त हो जाता है या फिर बेस्वाद लगता है, या ग्रेवी में वह रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट नहीं आ पाता. इसका कारण रेसिपी नहीं, बल्कि कुकिंग के समय की कुछ आम गलतियां होती हैं. अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर का बना मंचूरियन बिल्कुल परफेक्ट, कुरकुरा और टेस्टी बने, तो इन 6 गलतियों से जरूर बचें.

मंचूरियन बनाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? | What Mistakes Should Be Avoided When Making Manchurian?

1. सब्जियों को बहुत बारीक या बहुत मोटा काटना

मंचूरियन के बॉल्स में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, गाजर या शिमला मिर्च अगर बहुत बारीक काट दी जाएं तो बॉल्स गूंथते समय पानी छोड़ देती हैं. इससे बॉल्स ढीले और चिपचिपे हो जाते हैं। वहीं बहुत मोटी कटी सब्जियां बॉल्स को टूटने वाला बना देती हैं.

सही तरीका: सब्जियों को मीडियम साइज में बारीक काटें या कद्दूकस करें और एक्स्ट्रा पानी निचोड़ दें.

2. मैदा और कॉर्नफ्लोर का गलत अनुपात

कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा मैदा डालने से मंचूरियन बॉल्स अच्छे बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. ज्यादा मैदा बॉल्स को सख्त और बेस्वाद बना देता है. वहीं ज्यादा कॉर्नफ्लोर से बॉल्स बहुत कड़क हो जाते हैं.

सही तरीका: मैदा और कॉर्नफ्लोर को संतुलित मात्रा में मिलाएं ताकि बॉल्स न ज्यादा सख्त हों, न ज्यादा नरम.

3. जरूरत से ज्यादा पानी डाल देना

बॉल्स गूंथते समय अगर ज्यादा पानी डाल दिया जाए, तो मिश्रण ढीला हो जाता है और तलते समय बॉल्स तेल में फैलने लगते हैं.

सही तरीका: पानी बहुत कम या बिल्कुल न डालें. सब्जियों की नमी ही काफी होती है.

4. तेल का सही तापमान न होना

बहुत ठंडे तेल में मंचूरियन डालने से बॉल्स तेल सोख लेते हैं और बहुत तले-भुने से लगते हैं. वहीं बहुत तेज तेल में डालने से बाहर से जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं.

सही तरीका: तेल मध्यम आंच पर गर्म करें और फिर बॉल्स तलें.

Photo Credit: iStock

5. सॉस को ज्यादा देर पकाना

ग्रेवी बनाते समय कई लोग सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका डालने के बाद उन्हें ज्यादा देर तक पकाते हैं. इससे सॉस का असली स्वाद खत्म हो जाता है और कड़वाहट आ सकती है.

सही तरीका: सॉस डालने के बाद तेज आंच पर जल्दी से ग्रेवी तैयार करें.

6. बॉल्स को बहुत पहले ग्रेवी में डाल देना

अगर मंचूरियन बॉल्स को परोसने से बहुत पहले ग्रेवी में डाल दिया जाए, तो वे नरम और गीले हो जाते हैं. कई लोग ऐसा नहीं करते हैं.

सही तरीका: परोसने से ठीक पहले बॉल्स को ग्रेवी में मिलाएं.

घर का बना मंचूरियन खराब होने की वजह रेसिपी नहीं, बल्कि ये छोटी-छोटी गलतियां होती हैं. अगर आप इन बातों का ध्यान रखें, तो आपका मंचूरियन भी रेस्टोरेंट जैसा कुरकुरा और स्वादिष्ट बनेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

