Air Fryer Recipe: एयर फ्रायर में बनाएं 2 चम्मच तेल में मंचूरियन, स्वाद ऐसा कि हर कोई पूछेगा रेसिपी

Air Fryer Recipe: अगर आप भी खाने के शौकीन हैं और आपको पूरी, पकौड़े, समोसा जैसे तले हुए स्नैक्स खाना बेहद पसंद हैं, लेकिन आप इनको खा नहीं पाते हैं क्योंकि इतना ऑयली खाना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, तो आज हम आपकी इस समस्या का हल लेकर के आए हैं. आज हम आपको आपके पसंदीदा डिशेस को एयर फ्रायर में कम तेल में बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे. जिसे खाकर आप अपने स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रख सकते हैं.

मंचूरियन किसे नहीं पसंद होता है, लेकिन अक्सर डीप फ्राइड होने के कारण हम इसे अनहेल्दी फूड्स की कैटेगरी में काउंट कर लेते हैं. वैसे तो मंचूरियन सिर्फ कैबेज से बनता है पर इसे और भी हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें ढे़र सारी सीजनल सब्जियां भी इसमें मिला सकते हैं. तो चलिए बताते हैं एयर फ्रायर में मंचूरियन बनाने की रेसिपी.

सामग्री

पत्ता गोभी

गाजर

प्याज

शिमला मिर्च

कॉर्न फ्लॉर

मैदा

काली मिर्च पाउडर

नमक

रेसिपी

सबसे पहले आप सभी सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर चॉपर से एकदम फाइनली चॉप कर लेंगे और फिर उसके बाद अगर इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वाटर है तो उसे हाथों से दबाकर निकाल दें. अब इसमें डालें कॉर्न फ्लॉर, मैदा, नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालें और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. आपका डो बन कर तैयार है इसके बाद इसके छोटे-छोटे बॉल्स बनाकर रेडी कर लें. तब तक आप एयर फ्रायर को भी प्री हीट कर लें. एयर फ्रायर की ट्रे को ग्रीस कर लें और फिर सारे बॉल्स को थोड़ी-थोड़ी दूरी पर एयर फ्रायर में सेट कर दें. पहले इसे 180° पर 10 मिनट के लिए पकाएं और फिर इसे निकालकर बॉल्स को ग्रीस करें और फिर से 5 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दें. बीच-बीच में बास्केट को निकालकर शेक जरूर करें फ्लिप कर ले इससे जो कुकिंग है वो बिल्कुल इवन होती है. आपके मंचूरियन बॉल्स बनकर तैयार है और आप इस इसे ग्रेवी या ड्राई दोनों तरह से खा सकते हैं.

