दही और हल्दी का फेस पैक कैसे बनाएं? हल्दी को दही में मिलाकर चेहरे पर लगाने से क्या होता है, जानिए फायदे

Yogurt and Turmeric Face Pack: Topical curcumin वाले अध्ययनों जैसे Karger review में पाया गया कि करक्यूमिन सुरक्षित है और इसमें कोर्टिकोस्टेरॉयड जैसे दवाओं का विकल्प बनने की क्षमता है.

Turmeric and curd for face
Yogurt and Turmeric Face Pack: दही और हल्दी दोनों ही प्राकृतिक तत्व हैं, इसलिए कई लोग इन्हें अपने चेहरे पर लगाते हैं. बहुत से लोग मानते हैं कि दही हल्दी का मिश्रण त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी होता है. इसको फेस पर लगाने के लिए इन दोनों को मिलाकर एक फेस पैक तैयार करें. स्किन के लिए अक्सर दादी-नानी के नुस्खे आ जाते हैं. कई लोगों का मानना ​​है कि दही में हल्दी मिलाने से चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है, लेकिन त्वचा के लिए यह कितना फायदेमंद है? चलिए आपको बताते हैं.

Systematic review में 18 RCTs का विश्लेषण दिखलाता है कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन त्वचा की विभिन्न बीमारियों, जैसे सोरायसिस, रेडिएशन डर्माटाइटिस, लिकन प्लानस और स्कार्स में असरदार साबित हुआ है. Topical curcumin वाले अध्ययनों जैसे Karger review में पाया गया कि करक्यूमिन सुरक्षित है और इसमें कोर्टिकोस्टेरॉयड जैसे दवाओं का विकल्प बनने की क्षमता है, हालांकि बड़े और कठोर परीक्षणों की आवश्यकता है.

स्किन के लिए दही और हल्दी के फायदे

एक्सपर्ट के मुताबिक, दही में लैक्टिक एसिड होता है. यह मृत त्वचा कोशिकाओं को धीरे-धीरे हटाता है और नई कोशिकाओं को बनने में मदद करता है. इससे त्वचा चिकनी और चमकदार दिखती है. इसके अलावा, दही में मौजूद प्रोबायोटिक गुण त्वचा को नमी प्रदान करते हैं.

मुहांसों को कम करने के लिए

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नामक यौगिक में जीवाणुरोधी और सूजनरोधी गुण होते हैं. यह मुंहासे, लालिमा और सूजन को कम करने में सहायक होता है. यही कारण है कि हल्दी का व्यापक रूप से त्वचा देखभाल उत्पादों में उपयोग किया जाता है. हल्दी का सीधे उपयोग करते समय बहुत कम मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए.

एक सप्ताह में एक बार

दही और हल्दी का एक साथ इस्तेमाल करने से चेहरे पर ताजगी आती है. टैन कम होता है और त्वचा मुलायम हो जाती है. खासकर तैलीय या मिश्रित त्वचा वालों के लिए इस मिश्रण का हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करने से त्वचा साफ हो जाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

