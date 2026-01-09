Home Decor Items: 10 होम डेकोर आइटम जो आपके घर को दिखाते हैं चीप, घर की सजावट के लिए वॉल-शेल्फ और रैक समेत इन चीजों का रखें ध्यान

Home Decor Items: घर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए सजावट जरूरी है, लेकिन इसके लिए भारी खर्चा भी होता है. अक्सर आम घरों में देखने को मिलता है कि चीजें तो बहुत शानदार और महंगी-महंगी होती हैं, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन कोई खास नहीं होता, जिससे शानदार घर पर सस्ता सा दिखाई देता है. असली बात यह है कि चीजें कैसे एक-दूसरे के साथ मेल खाती हैं, कई बार हम ऐसे डेकोर आइटम चुन लेते हैं जो घर को आकर्षक बनाने के बजाय सस्ता और अव्यवस्थित दिखाते हैं. इंटीरियर डिजाइनर्स के मुताबिक, घर की सजावट के लिए कीमत नहीं, बल्कि सही चुनाव मायने रखता है. चलिए आपको बताते हैं 10 आम होम डेकोर गलतियां जिनसे बचना चाहिए.

प्लास्टिक के पौधे

नकली पौधे घर की शोभा बढ़ाने के बजाय उसे सस्ता दिखाते हैं. ये जल्दी धूल पकड़ते हैं और असली पौधों की सुंदरता नहीं दे पाते. बेहतर विकल्प है स्नेक प्लांट या पीस लिली जैसे असली इनडोर पौधे.

बेतरतीब वॉल आर्ट

दीवारों पर छोटे-छोटे पोस्टर या सामान्य कोट्स जैसे “Live, Laugh, Love” लगाने से बचें. बड़ी कलाकृतियां या सजी हुई फोटो गैलरी बेहतर दिखती है. व्यक्तिगत तस्वीरें और विंटेज आइटम्स का इस्तेमाल करें.

कैबिनेट या दराज के हैंडल छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये बड़ा फर्क डालते हैं. अलग-अलग डिजाइन का हार्डवेयर घर को सस्ता दिखाता है. मैट ब्लैक, ब्रश्ड निकेल या एंटीक ब्रास फिनिश चुनें.

पर्दे अगर फर्श से ऊपर खत्म हो जाएं या बहुत नीचे हों तो कमरा छोटा और सस्ता लगता है. पर्दे को फ्रेम से 4–6 इंच ऊपर लगाएं और लंबाई ऐसी रखें कि फर्श को हल्के से छुए.

सोफा, कुर्सी और कैबिनेट सब एक जैसे दिखें तो घर कैटलॉग जैसा लगता है. अलग-अलग स्टाइल मिलाएं, जैसे मॉडर्न सोफा के साथ विंटेज कॉफी टेबल चुनें.

बुकशेल्फ पर बहुत सारे सस्ते शोपीस और यादगार सामान रखने से बचें. इसे व्यवस्थित और न्यूनतम रखें.

प्लास्टिक फ्रेम, नकली लकड़ी या विनाइल फ्लोरिंग घर को सस्ता दिखाते हैं. असली लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल करें.

टीवी या अन्य उपकरणों के तार अगर दिख रहे हों तो घर अव्यवस्थित लगता है. कॉर्ड कवर का इस्तेमाल करें और तारों को फर्नीचर के पीछे छिपाएं.

बहुत बड़ा या गलत जगह रखा रग कमरे का संतुलन बिगाड़ देता है. रग का साइज कमरे और फर्नीचर के अनुसार चुनें.

हर ट्रेंड को अपनाना जरूरी नहीं. जैसे बार्न डोर या थीम वाले कमरे जल्दी आउटडेटेड लगते हैं. न्यूट्रल कलर और टाइमलेस डेकोर चुनें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.