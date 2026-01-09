विज्ञापन

नाक के ब्लैकहेड्स को बिना पैसे खर्च किए हटाएं, त्वचा की अंदरूनी परत में जमी गंदगी कैसे साफ करें, डॉ. हंसा योगेन्द्र से जानिए

Nose Blackheads: मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ब्लैकहेड्स दूर करने के उपाय बताए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
नाक के ब्लैकहेड्स को बिना पैसे खर्च किए हटाएं, त्वचा की अंदरूनी परत में जमी गंदगी कैसे साफ करें, डॉ. हंसा योगेन्द्र से जानिए
नाक के ब्लैकहेड्स कैसे हटाएं
file photo

Nose Blackheads: हमारी त्वचा के रोमछिद्रों से प्राकृतिक तेल निकलता है, लेकिन जब बाहरी प्रदूषण और मृत कोशिकाएं इन रोमछिद्रों को बंद कर देती हैं, तो हवा के संपर्क में आने से यह तेल ब्लैकहेड्स में बदल जाता है. कई लोग इन ब्लैकहेड्स को हाथ से निचोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे त्वचा पर स्थायी निशान पड़ सकते हैं या संक्रमण और मुंहासे हो सकते हैं. ऐसे में नाक पर भी ऐसे में ब्लैकहेड्स बन जाते हैं, जो चेहरे की सुंदरता को बेकार कर देते हैं. ऐसे में लोग इन्हें हटाने के लिए बाजार से मिलने वाले प्रोडक्ट या फिर पार्लर में पैसे खर्च करते हैं, लेकिन आप इन्हें बिना पैसे खर्च किए आसानी से घर पर दूर कर सकते हैं. मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ब्लैकहेड्स दूर करने के उपाय बताए हैं.

यह भी पढ़ें:- स्किन प्रॉब्लम से परेशान हैं? कॉफी पाउडर नहीं 'कॉफी बटर' करेगा कमाल, जानिए कॉफी बटर चेहरे पर लगाने से क्या होता है?

दरअसल, नाक के ब्लैकहेड्स को हटाने के लिए 'एक्सफोलिएशन' और 'डीप क्लींजिंग' दो प्रक्रियाएं जरूरी हैं. घरेलू नुस्खों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये त्वचा की प्राकृतिक संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना केवल गंदगी को हटाते हैं. चीनी, शहद, बेकिंग सोडा और मुल्तानी मिट्टी जैसी चीजें हमारी रसोई में आसानी से उपलब्ध होती हैं और त्वचा के लिए प्राकृतिक क्लींजर का काम करती हैं.

रोमछिद्रों को खोलने का उपाय

ब्लैकहेड्स हटाने से पहले त्वचा को भाप देना सबसे महत्वपूर्ण कदम है. हफ्ते में एक से दो बार गर्म पानी से भाप देने से नाक के बंद रोमछिद्र खुल जाते हैं और उनमें फंसे ब्लैकहेड्स ढीले हो जाते हैं. भाप देने से त्वचा मुलायम हो जाती है, जिससे बाद में स्क्रब करना अधिक प्रभावी होता है. भाप देने के बाद, नाक को हल्के गीले कपड़े या मुलायम ब्रश से धीरे से पोंछने से ब्लैकहेड्स आसानी से निकल जाते हैं और त्वचा गहराई से साफ हो जाती है.

चीनी और शहद का स्क्रब

चीनी और शहद का मिश्रण ब्लैकहेड्स के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक स्क्रब है. चीनी के दाने मृत त्वचा को हटाते हैं, जबकि शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को मुलायम रखते हैं. एक बड़ा चम्मच चीनी और शहद मिलाकर नाक पर गोलाकार गति में मालिश करने से जमी हुई गंदगी निकल जाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Black Spots, Nose Blackheads, Nose, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com