स्वाद ही नहीं सेहत का खजाना है मक्के की रोटी, ठंड में खाने से मिलते हैं जबरदस्त फायदे

Makke Ki Roti: ठंड के मौसम में मक्के की रोटी और सरसों का साग न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत के लिए भी कमाल माना जाता है. इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन.

स्वाद ही नहीं सेहत का खजाना है मक्के की रोटी, ठंड में खाने से मिलते हैं जबरदस्त फायदे
Makke Ki Roti: मक्के की रोटी खाने के फायदे.

सर्दियां आते ही खाने की थाली रंगीन हो जाती है. हरी सब्जियां और गाजर पारंपरिक थाली की शान बढ़ाते हैं. इसके साथ ही शरीर को गर्म रखने के लिए बाजरे और मक्के की रोटी भी थाली में शामिल हो जाती है. मक्के की रोटी सिर्फ स्वाद में लाजवाब नहीं होती, बल्कि ये कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है.  ये शरीर को गर्म रखने के साथ-साथ शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करती है. तो चलिए आज आपको बताते हैं कि क्यों सर्दियों में मक्के की रोटी का सेवन करना चाहिए.

मक्के की रोटी खाने के फायदे- (Makke Ki Roti Khane Ke Fayde)

1. शरीर को गर्म रखने-

मक्का में भरपूर मात्रा में विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स होता है, जो शरीर की थर्मल एक्टिविटी को बढ़ाता है. इससे शरीर अंदर से गर्म रहता है और भरपूर ऊर्जा भी बनी रहती है. ठंड से बचने के लिए मक्के की रोटी का सेवन लाभकारी होगा.

2. वजन घटाने-

सर्दियों में अक्सर वजन तेजी से बढ़ता है, ऐसे में वजन को नियंत्रित करने के लिए भी मक्के की रोटी मदद कर सकती है. मक्के की रोटी भारी होती है और एक बार खाने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती है. मक्के में फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और पेट भी भरा रहता है.

3. आंतों-

मक्के में घुलनशील फाइबर होता है, जो आसानी से आंतों में घुल जाता है. ऐसे में जिन लोगों के पेट से जुड़ी परेशानी जैसे गैस या कब्ज से जुड़ी परेशानियां होती हैं, उनके लिए मक्के की रोटी का सेवन करना अच्छा रहता है. घुलनशील फाइबर आंतों को साफ करने में मदद करता है और पेट की कब्ज को तोड़ता है. इसके साथ ही मक्के का सेवन करने से पाचन अग्नि भी तेज होती है और खाना अच्छे से पचता है.

4. कोलेस्ट्रॉल-

मक्के में फाइबर के साथ पॉलीफेनोल्स भी होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं. पॉलीफेनोल्स एक तरह का शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर को कई खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं. मक्के के सेवन से बढ़े कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित किया जा सकता है. 

5. विटामिन डी-

मक्के में फाइटोन्यूट्रियंट्स गुण भी होते हैं, जो शरीर में विटामिन डी के अवशोषण को तेज करते हैं. शरीर में विटामिन डी की पूर्ति तभी हो पाती है, जब कैल्शियम और बाकी यौगिक सही मात्रा में हों. इसलिए सर्दियों में मक्के की रोटी के साथ धूप बराबर मात्रा में लें.

6. दिमाग-

मक्के की रोटी के सेवन से दिमाग तेज होता है, हैप्पी हॉर्मोन बनते हैं, स्किन चमकदार बनी रहती है और शरीर में रक्त का संचार सही तरीके से हो सकता है.

मक्के की रोटी की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

