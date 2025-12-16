विज्ञापन
Paidal Chalne Ke Fayde: आइए जानते हैं आधा घंटा पैदल चलने से कितनी कैलोरी बर्न होती है और पैदल चलने के क्या-क्या फायदे हैं?

तेजी से घटेगा वजन, बस रोज कर लें ये एक काम
What are the benefits of walking?

Paidal Chalne Ke Fayde: आज के समय में ज्यादा समय तक बैठकर काम करना, मोबाइल और टीवी का ज्यादा उपयोग और कम शारीरिक गतिविधियों के कारण मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना पैदल चलना किसी वरदान से कम नहीं है. आज हम आपको इस स्टोरी में रोजाना आधा घंटा पैदल चलने से कितनी कैलोरी बर्न हो सकती है इसके बारे में बताने वाले हैं. तो आइए जानते हैं आधा घंटा पैदल चलने से कितनी कैलोरी बर्न होती है और पैदल चलने के क्या-क्या फायदे हैं?

आधा घंटा वॉक करने से कितनी कैलोरी बर्न होती है?

अगर आप रोजाना आधा घंटा नॉर्मल वॉक करते हैं, तो 100 से 200 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं. वहीं, अगर आप थोड़ा ज्यादा तेज वॉक करते हैं, तो 200 से 400 कैलोरी बर्न कर सकते हैं.

पैदल चलने के फायदे

वजन: पैदल चलाने से शरीर में जमा कैलोरी बर्न होती है. अगर आप इसे संतुलित आहार के साथ करते हैं तो आसानी से वजन घटा सकते हैं. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. 

हार्ट: रोजाना पैदल चलने से दिल की मांसपेशियां मजबूत हो सकती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियां जैसे अटैक, स्ट्रोक का खतरा कम किया जा सकता है.

ब्लड शुगर: पैदल चलना ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है. इससे टाइप-2 डायबिटीज (Type-2 Diabetes) का खतरा कम किया जा सकता है.

तनाव: पैदल चलने से तनाव कम होता है. इससे एंडोर्फिन नाम का 'खुशी का हार्मोन' निकलता है, जो आपके मूड को बेहतर रखता है. यह मस्तिष्क में खून के बहाव को बढ़ाता है, जिससे आपकी याददाश्त भी तेज हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

