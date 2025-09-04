इन 4 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए मखाना

Fox nuts Side Effects In Hindi: जब भी शरीर को सेहतमंद रखने और पोषण देने की बात आती है ड्राई फ्रूट्स का जिक्र सबसे पहले किया जाता है. क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल और जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, किशमिश और मखाने का जिक्र सबसे ज्यादा किया जाता है. आज हम मखाने के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन, इसके फायदे की नहीं बल्कि इससे होने वाले नुकसान की. जी हां मखाने का सेवन कुछ लोगों के लिए फायदा की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को नहीं खाना चाहिए मखाना.

मखाना खाने के नुकसान- (Makhana Khane Ke Nuksan)

1. पाचन-

जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उन्हें मखाने का सेवन करने से बचना चाहिए. क्योंकि मखाने में भरपूर मात्रा में फ़ाइबर और प्रोटीन होता है, जो पचने में समय लेता है.

2. मोटापा-

वैसे तो मखाने को वजन घटाने के लिए अच्छा माना जाता है. लेकिन घी में तले हुए जरूरत से ज्यादा मखाने का सेवन करने से वजन बढ़ सकता है. इसलिए डाइट पर हैं तो इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें.

3. डायबिटीज-

डायबिटीज आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. इसे हेल्दी लाइफस्टाइल और खान-पान से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. मखाना खाने से इंसुलिन के लेवल को बढ़ावा मिल सकता है. इसलिए डायबिटीज में इसका सीमित सेवन करें.

4. एलर्जी-

ज़्यादा मखाना खाने से कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है. अगर आपको कुछ ऐसी ही समस्या लग रही है तो आप इसका सेवन करने से बचें. क्योंकि इसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)