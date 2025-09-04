विज्ञापन
विशेष लिंक

हड्डियों से आती कट-कट की आवाज? जानें क्या है असली वजह और कैसे पाएं इससे छुटकारा

Joint Pain: हड्डियों में कट-कट की आवाज क्यों होती है दरअसल, इस आवाज के पीछे मुख्य कारण जोड़ों में मौजूद synovial fluid होता है. इस  fluid के अंदर छोटे-छोटे गैस बबल्स बनते हैं और जब हम हड्डियों के जोड़ों से उन्हें मोड़ते हैं तो दबाव पड़ने से ये बबल्स फटते हैं.

Read Time: 4 mins
Share
हड्डियों से आती कट-कट की आवाज? जानें क्या है असली वजह और कैसे पाएं इससे छुटकारा
Joint Pain: जोड़ों से कट-कट आवाज आने की ये है वजह, ऐसे करें बचाव.

Joint Pain: क्या आपने कभी उंगलियां मोड़ते समय या घुटनों को सीढ़ियां चढ़ते-उतरते समय ‘कट-कट' या ‘चटकने' जैसी आवाज महसूस की है? कई लोगों के लिए यह आम अनुभव है. हालांकि अक्सर ऐसी आवाज निकलने को सामान्य ही समझा जाता है, लेकिन अगर यह बार-बार हो और दर्द या सूजन भी साथ हो तो इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं है. आइए जानते हैं कि आखिर ये कट-कट की आवाज क्यों होती है और ये किस तरह से समस्या का संकेत हो सकती है.

क्यों होती है जोड़ों में कट-कट की आवाज (Why is there a cracking sound in the joints)

दरअसल, इस आवाज के पीछे मुख्य कारण जोड़ों में मौजूद synovial fluid होता है. इस  fluid के अंदर छोटे-छोटे गैस बबल्स बनते हैं और जब हम हड्डियों के जोड़ों से उन्हें मोड़ते हैं तो दबाव पड़ने से ये बबल्स फटते हैं. यही फटने की प्रक्रिया ‘कट-कट' या ‘पॉपिंग' की आवाज पैदा करती है. इससे आमतौर पर कोई नुकसान नहीं होता  जब तक कि इसके साथ कोई दर्द या स्टिफनेस (stiffness) न हो. लेकिन यही आवाज ligament या tendon के हड्डी से स्लाइड होने की वजह से भी आ सकती है. कई बार cartilage, जो जोड़ों में हड्डियों के बीच की परत होती है, घिसने लगती है, जिससे हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं और खटखट की आवाज़ सुनाई देती है. अगर यह स्थिति लगातार बनी रहे तो यह ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस जैसी बीमारियों का संकेत हो सकता है.

ये भी पढ़ें- 200 की स्पीड से शरीर में बढ़ेगा विटामिन B12, बस डाइट में शामिल कर लें किचन में मौजूद ये साधारण मसाला 

Latest and Breaking News on NDTV

क्यों बढ़ रही है यह समस्या-

आजकल बदलती लाइफस्टाइल, गलत डाइट और लगातार बैठने की आदत की वजह से यह दिक्कत युवाओं में भी देखने को मिल रही है. ज्यादा देर बैठने से जॉइंट्स में स्टिफनेस बढ़ती है और हड्डियां चटकने लगती हैं.

इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए- (What should be done to avoid this)

  • हड्डियों और जोड़ों को मजबूत रखने के लिए सही डाइट बेहद जरूरी है.
  • गुड़ और भुना चना कैल्शियम का अच्छा स्रोत हैं और जोड़ों को मजबूत बनाते हैं.
  • भीगे बादाम और अखरोट में मौजूद पोटेशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड हड्डियों की ग्रोथ और चिकनाई बनाए रखते हैं.
  • दूध, दही और हरी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम और विटामिन से भरपूर होती हैं, जो हड्डियों की मजबूती के लिए अहम हैं.
  • हल्दी, अदरक और ग्रीन टी जैसी चीज़ें एंटी-इन्फ्लेमेटरी होती हैं, जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकती हैं.


कब सतर्क हो जाना चाहिए-
अगर केवल आवाज आती है और कोई तकलीफ नहीं है तो यह चिंता की बात नहीं है. लेकिन अगर ‘कट-कट' की आवाज के साथ दर्द, सूजन, लालिमा या मूवमेंट में कठिनाई हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. समय रहते इलाज से बड़ी समस्या टल सकती है. कुल मिलाकर जोड़ों से आने वाली आवाज आमतौर पर हानिकारक नहीं होती, लेकिन यह शरीर का अलार्म भी हो सकती है. हेल्दी डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल से न केवल हड्डियों को मजबूती मिलती है बल्कि इस तरह की दिक्कतों से बचाव भी संभव है.

अस्थमा को ठीक कैसे करें? डॉक्टर ने बताया स्टेप बाई स्टेप

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Joint Problems, Joint Pain, Do You Know Cracking Sound From Joints, Health Tips, Cracking Sound In The Joints
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com